Лукашенко: Люди в Беларуси стали чаще ходить в магазины и больше покупать

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Создать к новому году четкую систему регулирования цен поручил белорусский президент . На совещании с правительством Александр Лукашенко призвал достичь баланса между интересами производителей и покупателей, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Александр Лукашенко назвал цены вопросом номер один для народа. Особенно в канун новогодних праздников. Важен и ассортимент в магазинах. И в городе, и на селе должно быть все необходимое по разумной стоимости.

«Голоса нет. Поэтому будем шепотом проводить совещание. Переносить его некуда. Отступления ни влево, ни вправо от этой проблемы не будет. Это вопрос нравственный, стратегический. Но, главное, это вопрос справедливости», – сказал Лукашенко.

А справедливость, по мнению президента, выглядит так: подорожало молоко – больше заработала доярка. Но на деле выходит совсем иначе.

«Мы же в докладах Комитета госконтроля видели, что эти цены раскладывали по карманам те, кто сегодня меньше всего заслуживает. И даже не торговые работники, а некие хозяева. Получали минимум по 35 тысяч долларов в месяц. Тем не менее нам удалось в какой-то степени эту лошадь поставить в станок, как в народе говорят», – отметил Лукашенко.



Цены на контроле больше года. Благодаря этому в стране существенно снизилась инфляция. Вопреки мнению скептиков, которые предрекали крах белорусскому рынку.

«У нас инфляция складывается, наверное, 5-6%. Договаривались, что в 6% вложимся. Но не больше 7. Но было же 19. И все говорили: нельзя. Писали, что товар исчезнет, люди уйдут, торговать некому будет. Есть у нас кому торговать. А если кто-то не хочет по-человечески жить в Беларуси – дорога открыта и туда, и обратно», – сказал Лукашенко.

По статистике, в этом году белорусы стали чаще ходить в магазин и покупать больше товаров. Это один из результатов контроля над ценами. А вот доход производителей снизился.



«Шевелиться надо. Хотя бы там, где мы можем. Имейте в виду, это наше начало по ценообразованию, наши первые шаги. Все будет упираться в производство, в объемы. Надо увеличивать производство, особенно там, где мы можем», – отметил глава государства.



Новая система будет работать с начала года. Производитель сможет сам устанавливать цену без лишних согласований. Но в рамках определенного диапазона. Ключевое требование президента – работать, не нарушая законов экономики. Но справедливо.

Президент потребовал принять меры для снижения цен на овощи в межсезонье, а также разобраться с подорожанием импортных лекарств и фруктов.