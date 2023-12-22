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Лукашенко: Люди в Беларуси стали чаще ходить в магазины и больше покупать
22.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко назвал цены вопросом номер один для народа. Особенно в канун новогодних праздников. Важен и ассортимент в магазинах. И в городе, и на селе должно быть все необходимое по разумной стоимости.
А справедливость, по мнению президента, выглядит так: подорожало молоко – больше заработала доярка. Но на деле выходит совсем иначе.
«Мы же в докладах Комитета госконтроля видели, что эти цены раскладывали по карманам те, кто сегодня меньше всего заслуживает. И даже не торговые работники, а некие хозяева. Получали минимум по 35 тысяч долларов в месяц. Тем не менее нам удалось в какой-то степени эту лошадь поставить в станок, как в народе говорят», – отметил Лукашенко.
По статистике, в этом году белорусы стали чаще ходить в магазин и покупать больше товаров. Это один из результатов контроля над ценами. А вот доход производителей снизился.
Президент потребовал принять меры для снижения цен на овощи в межсезонье, а также разобраться с подорожанием импортных лекарств и фруктов.
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На совещании с правительством президент призвал достичь баланса между интересами производителей и покупателей.
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