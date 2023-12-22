«Идите туда, где больно». Как контролировать свой уровень счастья и зачем это нужно в бизнесе

Источник материала: ProBusiness



Захар Плодунов.

Может ли несчастливый человек построить хороший бизнес? Вряд ли. Но можем ли мы сами контролировать свой уровень счастья? Собственник IT-компании «John Galt», соучредитель крупнейшего спортивного циклического клуба Беларуси «Tristyle» и Ironman Захар Плодунов уверен, что можем. На конференции «LIFE-ENERGY 2024: сила и мотивация» он рассказал, как это сделать. «Про бизнес» публикует основные моменты выступления.

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— Я начну с тезиса, который может показаться спорным, но если над ним чуть-чуть подумать, то он очевиден. Итак, у любого человека, независимо от того, чем он занимается, есть 3 главные ценности: здоровье (мучаться самому и быть обузой для других никому не хочется), счастье (невозможно что-то создавать и творить, когда ты несчастен; кроме того, несчастье — заразительно, поэтому надо уважать окружающих и быть счастливым), и какая-то личная ценность (дети, семья, бизнес, дельфины — что угодно). Самое важное, что без первых двух третья не имеет смысла.





И если за здоровьем мы все более-менее следим, то со счастьем удается разобраться далеко не всем. Поэтому именно о нем я и расскажу. Для этого нам нужно будет освоить несколько понятий и вникнуть в суть невольных ошибок мозга, которые мешают быть счастливым.

Поехали.

Гедонистическая адаптация. Как будто сложное слово, но на самом деле вы все его знаете. Это наше привыкание ко всему хорошему и ко всему плохому.

Подняли зарплату — стали чуть-чуть счастливее, быстро опустились обратно. Съездили в отпуск? Там еще хуже, потому что — спасибо эволюции — некоторые останутся несчастными даже в процессе отпуска. А все дело в том, что ожидание какого-то события иногда приятнее, чем само событие. Но в этом есть и позитивный аспект: если все вдруг станет плохо, то все быстро адаптируются и в целом все будет хорошо.





Наш мозг не предназначен долгое время испытывать какую-то сильную эмоцию. Отсюда, кстати, история, что «любовь живет 3 года» и так далее. Здоровые люди не могут долго радоваться и долго грустить, потому что происходит гедонистическая адаптация.

Ученые исследовали это явление и назвали его «базовой линией счастья». Главное, что она у каждого своя. Кто-то по умолчанию достаточно счастлив все время, кто-то по умолчанию немножко в депрессии. Мы всегда возвращаемся на эту базовую линию: и после хороших событий, и после плохих. Выглядит это так:





От чего эта линия зависит? Цифры, естественно, неточные, потому что померить это невозможно, но плюс-минус по разным исследованиям картина такая: 10% — это какие-то внешние факторы (страна, конъюнктура, погода и так далее), 40% — это генетика, на которую мы не влияем, и 50% — наша сфера контроля. То есть ваша базовая линия счастья наполовину зависит именно от вас. И вы можете на нее влиять. Но и тут есть ловушки. В психологии используют понятие локуса контроля, которое характеризует свойства личности приписывать свои успехи или неудачи только внутренним либо только внешним факторам. Те, у кого локус контроля внешний, думают, что во всем виноваты олигархи, налоги, погода и так далее. И получается, что у них базовая линия счастья на 100% от них не зависит.

Поэтому стоит стремиться к внутреннему локусу контроля, когда человек принимает ответственность на себя, считает, что сам виноват во всем хорошем и плохом, на все может влиять и так далее.





А что же с деньгами?

Исследования показывают, что доход влияет на уровень счастья, но только до определенного момента. Когда количество денег достигает определенной точки, уровень счастья замедляет свой рост, а потом и вовсе начинает падать. Во всех странах этот пограничный уровень дохода будет разным. Я прикинул, что в Беларуси это примерно $ 2 тысячи в месяц.





По большому счету, после двух тысяч долларов в Беларуси уже ничего не меняется. И счастье приходится искать уже не в деньгах.

Что же тогда делать?

Во-первых, дробить позитивный опыт. Я люблю приводить пример с отпуском, он обычно резонирует: нельзя копить на отпуск, потому что происходит гедонистическая адаптация. Есть люди, которые любят целый год копить на, скажем, полет на вертолетах или еще что-то необычное. Но 2 недели отпуска — это примерно 4% года. Все остальное время вы останетесь несчастны. Лучше распределить этот бюджет равномерно, чтобы поднимать нашу базовую линию счастья понемногу, но постоянно. Ездить каждые выходные в мини-отпуск в усадьбу какую-то, ходить регулярно на массажи, в рестораны — это все будет в течение года равномерно поднимать ваш уровень счастья. Вместо того, чтобы его поднять на две недели, а потом очень быстро опустить обратно на базовую линию или жить в депрессии.





Второй секрет — разнообразие и лимиты на счастье. Например, сходите в другой магазин, выберите другой бренд одежды, поменяйте маршрут…

Третий секрет — не поддавайтесь синдрому отложенного счастья. Печально, но у большинства людей счастье всегда где-то впереди: вот он сейчас терпит, а потом как изменится вдруг все! С математической точки зрения, это неправильно, потому что пока вы живете ожиданием, что купите дом, и считаете, что именно тогда будете счастливы, вы остаетесь несчастны. И самое смешное, что купив дом, вы не будете счастливы (либо будете, но очень короткий период), потому что произойдет гедонистическая адаптация.

Лучше сначала работать на счастье, а уже потом из этого состояния жить и достигать какого-то результата.

Далее: нам очень мешает воспринимаемая нехватка времени. Суть в том, что мозг страдает из-за того, что ему кажется, будто нам не хватает времени. С этим можно кое-что сделать: например, каждый день просто выделять 5−10 минут на размышления. Садишься, выключаешь смартфон и просто думаешь: «А не ерундой ли я занимаюсь?», «Иду ли я к своим целям?», «Насколько хорошо прошел?». Это что-то вроде медитации. А еще — оставляйте в своем календаре побольше пробелов. Не нужно забивать делами каждую свободную минуту.





Очень важны социальные связи. Ведь отчужденность активирует те же отделы головного мозга, что и физическая боль. Так что люди, которые чувствуют себя социально дистанцированными, могут испытывать ощущения, как при физической боли. Не обязательно следовать шаблонам: ходить на мероприятия на 1000 человек каждую неделю и там со всеми знакомиться или обедать каждый день с новым человеком. От этого вам может быть некомфортно. И таких случаях есть другие способы почувствовать общность с другими людьми: заняться бегом, пойти в книжный или шахматный клуб…

И, пожалуйста, не сравнивайте себя с окружающими. Не стоит. Многие люди намного успешнее, чем они думают о себе. Из-за этого такие сравнение ни к чему хорошему не приводят — вы просто начинаете чувствовать себя неудачником. Нам очень важно обеспечивать себе рост относительно всех остальных, относительно себя вчерашнего. Но лучше всего это делать через спорт, потому что спорт — это в принципе про измерение и динамику. Мне кажется, что именно поэтому 80% занимающихся — это предприниматели. Спорт — это тренажер бизнеса, определенных качеств. Например, уменее выложиться, когда нужно, умение разложиться на всю дистанцию, а не перегореть в первые минуты. Все эти качества — про спорт и про бизнес одновременно.





И я даже замечал: чем более успешный предприниматель, тем выше у него достижения в спорте.

Также спорт учит избегать случайных результатов, не верить в лотерею, а просто пахать. Ведь если нам повезло, это значит, что мы получаем результат с пропуском шага «рост компетенций». То есть мы еще не доросли до нужного уровня, но уже что-то незаслуженно получили — дальше обязательно будет негативная динамика: потеря деньг, да и вообще всего, что приобрел случайно. И такой человек уж точно будет несчастным.

По той же причине стоит быть очень осторожным с дофамином, гармоном, который вырабатывается мозгом как «награда» за что-то приятное или за то, что мы молодцы. Он помогает нам чего-то хотеть, к чему-то стремиться, ставить цели. Но сегодня люди тратят его попусту на социальные сети, алкоголь, шопоголизм, слишком частые путешествия… В итоге мы не можем накопить достаточное количество дофамина, чтобы принять какие-то важные бизнес-решения, поставить какие-то большие цели.

Есть самые простые «дофаминовые» упражнения. Их никто не делаеот, потому что они кажутся слишком простыми, а на деле это не так:





В общем, стремитесь к дорогому дофамину, который получается, когда у нас вознаграждение отложено во времени и дается с существенным трудом. Хороший пример здесь, наверное, именно спорт: к айронмену я готовился 5 лет — тренировался каждый день. Эта штука тренирует нашу дофаминную систему, позволяет поставить долгосрочную цель, идти к ней, накапливать дофамин и так далее. Не обязательно это должен быть спорт: можно написать книгу, закончить МВА, сдать на пилота…

Напоследок скажу: чтобы быть счастливым, нужно не избегать боль, чтобы не девальвировать счастье, не вызывать ту самую гедонистическую адаптацию, с которой мы начинали.





Мы должны добавлять в свою жизнь экологические способы боли. Например, это может быть соревнования, изнуряющие тренировки, какие-то челенджи, вызовы, большие цели в бизнесе и так далее. То есть какие-то такие штуки, которые будут показывать нашему организму, что здесь хорошо, а вот здесь сложно, мы где-то здесь — давать эту систему координат.

Чтобы такие решения принимать, нужно быть в первую очередь смелым. Идите туда, где больно, не избегайте сложных решений и будьте счастливы!



