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Головченко привез подарки юным пациентам РНПЦ травматологии и ортопедии

23.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Головченко привез подарки юным пациентам РНПЦ травматологии и ортопедии
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко принял участие в благотворительной акции «Наши дети». С подарками и поздравлениями он приехал к маленьким пациентам Центра травматологии и ортопедии, передает «МИР 24».

Ребятам к празднику – конфеты, а премьеру – новогодние игрушки. Их своими руками сделали дети. В этом медцентре помогают пациентам с серьезными ортопедическими патологиями. Это тяжелые аномалии развития и травмы позвоночника, сколиоз, косолапость и многие другие. Приезжают не только из Беларуси, но и из-за рубежа. Уникальный проект Союзного государства «Спинальные системы» сделал центр еще более востребованным. Он помогает встать на ноги детям с сильным искривлением позвоночника, причем лечение обходится в 10 раз дешевле, чем за границей.

«Получили результат, самый важный, – это здоровье, главным образом, детей и взрослых. Если бы у нас и спинальных систем, и отечественных протезов, эндопротезов не было, то сейчас была бы другая ситуация совсем», – заявил Роман Головченко.

«У нас очень серьезный экспортный потенциал. Это доказывает то, что к нам действительно едут активно из-за рубежа, в первую очередь к нашим именитым специалистам, которые своим трудом, своим опытом заслужили высокие звания», – сказал директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Михаил Герасименко.

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходит по всей республике. В ней принимают участие политики, общественные деятели, артисты и простые граждане. Они дарят праздник детям, которые в нем особенно нуждаются.



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Премьер-министр Беларуси принял участие в благотворительной акции «Наши дети».
 
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