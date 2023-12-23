|
Головченко привез подарки юным пациентам РНПЦ травматологии и ортопедии
23.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко принял участие в благотворительной акции «Наши дети». С подарками и поздравлениями он приехал к маленьким пациентам Центра травматологии и ортопедии, передает «МИР 24».
Ребятам к празднику – конфеты, а премьеру – новогодние игрушки. Их своими руками сделали дети. В этом медцентре помогают пациентам с серьезными ортопедическими патологиями. Это тяжелые аномалии развития и травмы позвоночника, сколиоз, косолапость и многие другие. Приезжают не только из Беларуси, но и из-за рубежа. Уникальный проект Союзного государства «Спинальные системы» сделал центр еще более востребованным. Он помогает встать на ноги детям с сильным искривлением позвоночника, причем лечение обходится в 10 раз дешевле, чем за границей.
«У нас очень серьезный экспортный потенциал. Это доказывает то, что к нам действительно едут активно из-за рубежа, в первую очередь к нашим именитым специалистам, которые своим трудом, своим опытом заслужили высокие звания», – сказал директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Михаил Герасименко.
Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходит по всей республике. В ней принимают участие политики, общественные деятели, артисты и простые граждане. Они дарят праздник детям, которые в нем особенно нуждаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Беларуси принял участие в благотворительной акции «Наши дети».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)