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105-летие провозглашения БССР отметили в Минске

23.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

105-летие провозглашения БССР отметили в Минске
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Все нынешние достижения Беларуси стоят на прочном советском фундаменте. Такое заявление сделал заместитель главы администрации президента страны Игорь Луцкий, передает телеканал «МИР 24».

В день 105-летия провозглашения Социалистической Советской Республики Белоруссия в национальной академии наук обсудили этапы становления современного государства. За круглым столом встретились ученые, историки, политологи и студенты.

«Историческая наука должна постоянно подпитывать общество новыми изысканиями в этой сфере. Мы на какое-то время подзабыли советское прошлое. Но фактически мы живем и базируемся на тех достижениях, которые были созданы советским народом. И 1 января 1919 года, когда политически организовалась наша страна, можно сказать, это старт развития белорусов», – отметил Игорь Луцкий.

БССР называют молодостью белорусской государственности. Наследие советской республики стало крепким фундаментом для современной Беларуси. Ее опыт в построении социального государства теперь используют и другие страны.



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Наследие советской республики стало крепким фундаментом для современной Беларуси, заявили участники круглого стола.
 
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