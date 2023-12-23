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105-летие провозглашения БССР отметили в Минске
23.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Все нынешние достижения Беларуси стоят на прочном советском фундаменте. Такое заявление сделал заместитель главы администрации президента страны Игорь Луцкий, передает телеканал «МИР 24».
В день 105-летия провозглашения Социалистической Советской Республики Белоруссия в национальной академии наук обсудили этапы становления современного государства. За круглым столом встретились ученые, историки, политологи и студенты.
БССР называют молодостью белорусской государственности. Наследие советской республики стало крепким фундаментом для современной Беларуси. Ее опыт в построении социального государства теперь используют и другие страны.
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Наследие советской республики стало крепким фундаментом для современной Беларуси, заявили участники круглого стола.
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