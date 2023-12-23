105-летие провозглашения БССР отметили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все нынешние достижения Беларуси стоят на прочном советском фундаменте. Такое заявление сделал заместитель главы администрации президента страны Игорь Луцкий, передает телеканал «МИР 24».

В день 105-летия провозглашения Социалистической Советской Республики Белоруссия в национальной академии наук обсудили этапы становления современного государства. За круглым столом встретились ученые, историки, политологи и студенты.

«Историческая наука должна постоянно подпитывать общество новыми изысканиями в этой сфере. Мы на какое-то время подзабыли советское прошлое. Но фактически мы живем и базируемся на тех достижениях, которые были созданы советским народом. И 1 января 1919 года, когда политически организовалась наша страна, можно сказать, это старт развития белорусов», – отметил Игорь Луцкий.

БССР называют молодостью белорусской государственности. Наследие советской республики стало крепким фундаментом для современной Беларуси. Ее опыт в построении социального государства теперь используют и другие страны.