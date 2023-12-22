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Сотрудники Исполкома СНГ привезли игрушки и ингаляторы в детский хоспис Минска

22.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники Исполкома СНГ привезли игрушки и ингаляторы в детский хоспис Минска
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дети Беларуси должны получать максимум внимания от взрослых в преддверии Нового года, заявил первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов. Делегация из штаб-квартиры Содружества в Минске 22 декабря посетила белорусский детский хоспис.

К пациентам сотрудники приехали не с пустыми руками. В первую очередь закупили необходимое медицинское оборудование, ингаляторы. Привезли детям и развивающие игрушки. Здесь живут ребята с онкологическими, неврологическими и генетическими заболеваниями. Врачи уверены, что такое внимание помогает им бороться с недугами.

«В любом случае нужен позитив. У нас специалисты часто работают в команде, то есть иногда приглашается игротерапевт. Ребенка мы заинтересовываем, все происходит в игровой форме, и детям нравятся наши занятия. Самое главное, чтобы ребенок максимально был включен», – рассказал абилитолог белорусского детского хосписа Злат Кизин.

Визит организовали в рамках традиционной акции «Наши дети». Она сейчас проходит по всей стране. Известные жители Беларуси, сотрудники министерств и общественных организаций посещают детские дома, дома-интернаты, центры реабилитации и больницы. Они общаются с детьми, привозят игрушки и сладкие подарки, поздравляют с праздниками. Акция продлится до 15 января.



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Теги: Минск
 
 
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Визит организовали в рамках традиционной акции «Наши дети». Она сейчас проходит по всей Республике Беларусь.
 
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