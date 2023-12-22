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Сотрудники Исполкома СНГ привезли игрушки и ингаляторы в детский хоспис Минска
22.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дети Беларуси должны получать максимум внимания от взрослых в преддверии Нового года, заявил первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов. Делегация из штаб-квартиры Содружества в Минске 22 декабря посетила белорусский детский хоспис.
К пациентам сотрудники приехали не с пустыми руками. В первую очередь закупили необходимое медицинское оборудование, ингаляторы. Привезли детям и развивающие игрушки. Здесь живут ребята с онкологическими, неврологическими и генетическими заболеваниями. Врачи уверены, что такое внимание помогает им бороться с недугами.
Визит организовали в рамках традиционной акции «Наши дети». Она сейчас проходит по всей стране. Известные жители Беларуси, сотрудники министерств и общественных организаций посещают детские дома, дома-интернаты, центры реабилитации и больницы. Они общаются с детьми, привозят игрушки и сладкие подарки, поздравляют с праздниками. Акция продлится до 15 января.
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Визит организовали в рамках традиционной акции «Наши дети». Она сейчас проходит по всей Республике Беларусь.
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