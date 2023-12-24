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Регулирование цен, проблемы стартапов и секреты ваших сотрудников: новости бизнеса за 18-24 декабря 2023 года

24.12.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Регулирование цен, проблемы стартапов и секреты ваших сотрудников: новости бизнеса за 18-24 декабря 2023 года

Выход на рынок Индии, таймменеджмент и важность счастья для построения сильного бизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

С 1 января в Беларуси может появиться новая система регулирования цен.

Узнали, какие проекты вышли в топ на Стартап-марафоне Белагропромбанка, а также сходили на Belarus Invest Day, где получили инсайты о плюсах и минусах белорусских стартапов сегодня.

Делимся секретами, как выйти на рынок Индии и привлечь там инвестиции.

Полезное для бизнеса

Ресторанный маркетолог рассказал о проблемах белорусских заведений.

Фармкомпания пришла в TikTok и набирает миллионы просмотров.

Объясняем, что скрывают ваши сотрудники и как максимально использовать их сильные стороны.

СЕО крупного интернет-гипермаркета ULTRA.BY Вадим Левитан признается, что только недавно начал пользоваться календарем для организации рабочего графика. Хотя собственной компанией мужчина руководит с 2003 года. Сам герой считает, что достиг «дзена», когда работа — это не работа. Поэтому напрягаться и выстраивать строгий work-life balance попросту не нужно. Поговорили с Вадимом о том, как проходит день человека, влюбленного в свое дело.

Здесь читайте кейс, как работает белорусская компания по утилизации электроники, а тут — как онлайн-эквайринг помогает бизнесу наращивать выручку и товарооборот.

Необычное для бизнеса

Может ли несчастливый человек построить хороший бизнес? Вряд ли. Но можем ли мы сами контролировать свой уровень счастья? Собственник IT-компании «John Galt», соучредитель крупнейшего спортивного циклического клуба Беларуси «Tristyle» и Ironman Захар Плодунов уверен, что можем. На конференции «LIFE-ENERGY 2024: сила и мотивация» он рассказал, как это сделать.

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Выход на рынок Индии, таймменеджмент и важность счастья для построения сильного бизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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