Регулирование цен, проблемы стартапов и секреты ваших сотрудников: новости бизнеса за 18-24 декабря 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Выход на рынок Индии, таймменеджмент и важность счастья для построения сильного бизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

С 1 января в Беларуси может появиться новая система регулирования цен.

Узнали, какие проекты вышли в топ на Стартап-марафоне Белагропромбанка, а также сходили на Belarus Invest Day, где получили инсайты о плюсах и минусах белорусских стартапов сегодня.

Делимся секретами, как выйти на рынок Индии и привлечь там инвестиции.

Полезное для бизнеса

Ресторанный маркетолог рассказал о проблемах белорусских заведений.

Фармкомпания пришла в TikTok и набирает миллионы просмотров .

Объясняем , что скрывают ваши сотрудники и как максимально использовать их сильные стороны.

СЕО крупного интернет-гипермаркета ULTRA.BY Вадим Левитан признается, что только недавно начал пользоваться календарем для организации рабочего графика. Хотя собственной компанией мужчина руководит с 2003 года. Сам герой считает, что достиг «дзена», когда работа — это не работа. Поэтому напрягаться и выстраивать строгий work-life balance попросту не нужно. Поговорили с Вадимом о том, как проходит день человека, влюбленного в свое дело.

Здесь читайте кейс, как работает белорусская компания по утилизации электроники, а тут — как онлайн-эквайринг помогает бизнесу наращивать выручку и товарооборот.

Необычное для бизнеса