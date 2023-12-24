|
Регулирование цен, проблемы стартапов и секреты ваших сотрудников: новости бизнеса за 18-24 декабря 2023 года
24.12.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Выход на рынок Индии, таймменеджмент и важность счастья для построения сильного бизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
С 1 января в Беларуси
Узнали,
Полезное для бизнеса
Ресторанный маркетолог
Фармкомпания пришла в TikTok и
СЕО крупного интернет-гипермаркета ULTRA.BY Вадим Левитан признается, что только недавно начал пользоваться календарем для организации рабочего графика. Хотя собственной компанией мужчина руководит с 2003 года. Сам герой считает, что достиг «дзена», когда работа — это не работа. Поэтому напрягаться и выстраивать строгий work-life balance попросту не нужно. Поговорили с Вадимом о том,
Необычное для бизнеса
Может ли несчастливый человек построить хороший бизнес? Вряд ли. Но можем ли мы сами контролировать свой уровень счастья? Собственник IT-компании «John Galt», соучредитель крупнейшего спортивного циклического клуба Беларуси «Tristyle» и Ironman Захар Плодунов уверен, что можем. На конференции «LIFE-ENERGY 2024: сила и мотивация» он
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Регулирование цен, проблемы стартапов и секреты ваших сотрудников: новости бизнеса за 18-24 декабря 2023 года
Выход на рынок Индии, таймменеджмент и важность счастья для построения сильного бизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)