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Елочные базары открылись в Беларуси: какие деревья самые востребованные?

24.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси заработали елочные базары. Какие деревья присматривают покупатели, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

До Нового года остается чуть больше недели. Самое время подумать об установке елки. Белоруска Елена Нефедович живое дерево берет уже не первый год. Сейчас ее заинтересовали ели в кадках. После новогодних праздников их можно пересаживать в грунт, поэтому дерево не только не погибнет, но и станет украшением дачного участка.

«Можно с годами, со временем наблюдать, как оно растет, меняется», – отметила покупательница.

Елочные базары от лесхозов уже начали работу. Скоро по стране их откроется больше тысячи. Продавцы учли все вкусы белорусов. Здесь ели, сосны и пихты от метра до трех. Выше – только под заказ. Тем, кому важен просто запах хвои в квартире, составят букет или венок из еловых лапок.

«Ассортимент каждой торговой площадки разный. Вы можете и украшения, и гирлянды, и все остальное купить для своего дома. У нас в основном ель европейская, потому что она традиционно произрастает здесь, и ее легче вырастить, но тем не менее в кадках продаются иные виды деревьев, на спрос, цвет и на вкус любого покупателя», – сказал заместитель начальника управления производства и реализации продукции Минлесхоза Беларуси Виталий Бондаревич.

Для любителей неувядающих елей – целые ряды искусственных. Особой формы или пышные, подобно настоящим, классические или цветные – по заказу сделают любую.

«Как ни странно, спрос все время увеличивается. В этом году мы отгрузили 4200 кубометров готовой продукции и сделали 207 тысяч новогодних изделий: елок, мишуры, венков», – сообщил управляющий предприятием Владимир Волк.

Сезон елочных базаров совсем короткий. Украсить свой дом новогодним деревом белорусы смогут до 31 декабря. Елка обойдется покупателям в сумму от семи до 27 белорусских (от 200 до 1000 российских) рублей. Искусственная – дороже, но и простоит не один год. В среднем от 250 белорусских (10 тысяч российских) рублей.

В этом году белорусские лесхозы планируют реализовать больше 140 тысяч новогодних деревьев.



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В этом году белорусские лесхозы планируют реализовать больше 140 тысяч новогодних деревьев.
 
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