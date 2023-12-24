Елочные базары открылись в Беларуси: какие деревья самые востребованные?

«Можно с годами, со временем наблюдать, как оно растет, меняется», – отметила покупательница.

Елочные базары от лесхозов уже начали работу. Скоро по стране их откроется больше тысячи. Продавцы учли все вкусы белорусов. Здесь ели, сосны и пихты от метра до трех. Выше – только под заказ. Тем, кому важен просто запах хвои в квартире, составят букет или венок из еловых лапок.

«Ассортимент каждой торговой площадки разный. Вы можете и украшения, и гирлянды, и все остальное купить для своего дома. У нас в основном ель европейская, потому что она традиционно произрастает здесь, и ее легче вырастить, но тем не менее в кадках продаются иные виды деревьев, на спрос, цвет и на вкус любого покупателя», – сказал заместитель начальника управления производства и реализации продукции Минлесхоза Беларуси Виталий Бондаревич.

Для любителей неувядающих елей – целые ряды искусственных. Особой формы или пышные, подобно настоящим, классические или цветные – по заказу сделают любую.