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Елочные базары открылись в Беларуси: какие деревья самые востребованные?
24.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси заработали елочные базары. Какие деревья присматривают покупатели, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
«Можно с годами, со временем наблюдать, как оно растет, меняется», – отметила покупательница.
Елочные базары от лесхозов уже начали работу. Скоро по стране их откроется больше тысячи. Продавцы учли все вкусы белорусов. Здесь ели, сосны и пихты от метра до трех. Выше – только под заказ. Тем, кому важен просто запах хвои в квартире, составят букет или венок из еловых лапок.
Для любителей неувядающих елей – целые ряды искусственных. Особой формы или пышные, подобно настоящим, классические или цветные – по заказу сделают любую.
Сезон елочных базаров совсем короткий. Украсить свой дом новогодним деревом белорусы смогут до 31 декабря. Елка обойдется покупателям в сумму от семи до 27 белорусских (от 200 до 1000 российских) рублей. Искусственная – дороже, но и простоит не один год. В среднем от 250 белорусских (10 тысяч российских) рублей.
В этом году белорусские лесхозы планируют реализовать больше 140 тысяч новогодних деревьев.
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В этом году белорусские лесхозы планируют реализовать больше 140 тысяч новогодних деревьев.
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