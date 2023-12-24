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Мастер из Беларуси воссоздал один из видов народного театра кукол XVIII века
24.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусском Новополоцке мастер народных ремесел Андрей Ретиков восстановил национальную батлейку – народный кукольный театр, придуманный в XVIII веке. Среди зрителей была и корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
Этот театр оживает только раз в год – на Рождество. В бумажных окошках начинают двигаться волхвы, лошади с упряжкой. Так выглядит «белорусский народный телевизор» XVIII века.
Руководитель театра кукол, мастер из Новополоцка и хранитель традиций белорусских батлеек Андрей Ретиков восстановил кукольный, статичный и теневой театр точь-в-точь по документам из архивов XVIII – XIX века, сам делал куклы.
«Когда-то этот экземпляр нашли и описали. Жлоб, жлобэк, ясли, кормушка – это то место, куда Мария положила дитятко, Иисуса. Название и пошло от этого театра», – отметил Андрей Ретиков.
В XVIII веке «Витебский жлоб» вызывал у людей культурный шок. Четыре деревянные комнаты, составленные в виде дома. В каждой – свой сюжет, но все на одну тему.
Батлейка не переводится на другие языки. Произошло от слова «Батлеем» или «Вифлеем». Это кукольный театр с библейскими историями.
Батлейка – это вид искусства и национальный символ Беларуси. Всего известно шесть видов. Два из них имеют статус нематериального культурного наследия, в том числе «Витебский жлоб».
В первые дни января в Минске на международном фестивале «Нябесы» соберутся лучшие батлеечные и кукольные театры со всего мира.
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Этот театр оживает только раз в год – на Рождество. В бумажных окошках начинают двигаться волхвы, лошади с упряжкой.
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