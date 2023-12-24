Мастер из Беларуси воссоздал один из видов народного театра кукол XVIII века

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском Новополоцке мастер народных ремесел Андрей Ретиков восстановил национальную батлейку – народный кукольный театр, придуманный в XVIII веке. Среди зрителей была и корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Этот театр оживает только раз в год – на Рождество. В бумажных окошках начинают двигаться волхвы, лошади с упряжкой. Так выглядит «белорусский народный телевизор» XVIII века.

«Простой ящик, затянутый бумагой папиросной или тканью белой. Все кружится и фигурки появляются. На протяжении 10 минут появляется много фигурок. Все идет по кругу. Это завораживает», – сказал руководитель театра кукол «Капялюш» Андрей Ретиков.

Руководитель театра кукол, мастер из Новополоцка и хранитель традиций белорусских батлеек Андрей Ретиков восстановил кукольный, статичный и теневой театр точь-в-точь по документам из архивов XVIII – XIX века, сам делал куклы.

«Когда-то этот экземпляр нашли и описали. Жлоб, жлобэк, ясли, кормушка – это то место, куда Мария положила дитятко, Иисуса. Название и пошло от этого театра», – отметил Андрей Ретиков.

В XVIII веке «Витебский жлоб» вызывал у людей культурный шок. Четыре деревянные комнаты, составленные в виде дома. В каждой – свой сюжет, но все на одну тему.

«Это модель мира. Верхний этаж – это небо, там ангелы, мистерия, волхвы. Нижний этаж – это земля. Внизу – царь Ирод, драма, избиение младенцев, смерть», – сказал Андрей Ретиков.

Батлейка не переводится на другие языки. Произошло от слова «Батлеем» или «Вифлеем». Это кукольный театр с библейскими историями.

«Разыгрывалась сцена Рождества, мистерии, поклонения волхвов, пастушки, пелись рождественские канты, псалмы. Показывалось очень мало, буквально две недели жил театр. Эта батлейка – теневая мистериальная, библейская, это именно рождественское чудо», – подчеркнул Андрей Ретиков.

Батлейка – это вид искусства и национальный символ Беларуси. Всего известно шесть видов. Два из них имеют статус нематериального культурного наследия, в том числе «Витебский жлоб».

В первые дни января в Минске на международном фестивале «Нябесы» соберутся лучшие батлеечные и кукольные театры со всего мира.