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Дед Мороз из Великого Устюга привез подарки минским школьникам

25.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дед Мороз из Великого Устюга посетил столицу Республики Беларусь в рамках своей поездки по странам ближнего и дальнего зарубежья. Там он встретился с учащимися школы № 67 и 50-й гимназии.

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Дети подготовили для долгожданного гостя новогоднее представление, а также выступили со стихами. Затем Дед Мороз отправился к воспитанникам воскресной школы при культурном духовно-просветительском центре «Ковчег».

«Ребята самостоятельно организовали концерт, исполнили рождественские песни и сделали на память новогодние картинки с дедушкой», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале волшебника.

На второй день своего пребывания в Беларуси Дед Мороз зажег елку в Минском районном центре культуры и встретился с воспитанниками Вилейской специальной школы-интерната для детей с нарушением слуха.

Путешествие Деда Мороза было организовано властями Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества при поддержке МИД России и Федерального агентства по делам СНГ для поддержки соотечественников, проживающих за пределами РФ.

Ранее в детскую больницу Ульяновска высадился десант Дедов Морозов со Снегурочкой. Все они спустились к юным пациентам с крыши.



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На второй день своего пребывания в Беларуси Дед Мороз зажег елку в Минском районном центре культуры.
 
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