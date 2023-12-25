Дед Мороз из Великого Устюга привез подарки минским школьникам

«Ребята самостоятельно организовали концерт, исполнили рождественские песни и сделали на память новогодние картинки с дедушкой», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале волшебника.

На второй день своего пребывания в Беларуси Дед Мороз зажег елку в Минском районном центре культуры и встретился с воспитанниками Вилейской специальной школы-интерната для детей с нарушением слуха.

Путешествие Деда Мороза было организовано властями Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества при поддержке МИД России и Федерального агентства по делам СНГ для поддержки соотечественников, проживающих за пределами РФ.