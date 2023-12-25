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Дед Мороз из Великого Устюга привез подарки минским школьникам
25.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дед Мороз из Великого Устюга посетил столицу Республики Беларусь в рамках своей поездки по странам ближнего и дальнего зарубежья. Там он встретился с учащимися школы № 67 и 50-й гимназии.
«Ребята самостоятельно организовали концерт, исполнили рождественские песни и сделали на память новогодние картинки с дедушкой», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале волшебника.
На второй день своего пребывания в Беларуси Дед Мороз зажег елку в Минском районном центре культуры и встретился с воспитанниками Вилейской специальной школы-интерната для детей с нарушением слуха.
Путешествие Деда Мороза было организовано властями Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества при поддержке МИД России и Федерального агентства по делам СНГ для поддержки соотечественников, проживающих за пределами РФ.
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На второй день своего пребывания в Беларуси Дед Мороз зажег елку в Минском районном центре культуры.
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