Создать успешный бизнес может каждый: 10 самых читаемых историй за 2023 год

Источник материала: ProBusiness



Анастасия Глембовская — одна из героинь статей «Про бизнес».

Ученый, балерина, студентка, строитель, юрист, фотограф, заядлый геймер… Что может объединят таких разных людей? Желание работать на себя и создавать что-то полезное. Пример этих людей показывает, что создать успешный бизнес может каждый. Читайте самые популярные и мотивирующие истории предпринимателей, которые мы опубликовали в 2023 году.

«Все изменилось, когда я понял, что нужно кормить семью». Белорус бросил работу в Академии наук и создал уникальное для страны производство бытовой химии



Андрей Басаранович. Фото предоставлены героем статьи.

«У каждого из нас должна быть мечта — то, к чему нужно стремиться. И это должно быть что-то, чего мы страстно желаем достичь. Эта цель должна стать притягательной и важной, как сама жизнь», — уверен директор ООО «Эклипс Кемикалс» Андрей Басаранович. Его компания — уникальное для Беларуси производство бытовой химии, которое он создал, чтобы сделать мир лучше. Предприниматель рассказал «Про бизнес» о создании инновационных продуктов , корпоративных ценностях и смелых целях на международных рынках.

«В месяц зарабатывал до $ 10 тысяч, но хотелось чего-то большего». История парня, который в 19 лет запустил строительный бизнес, а теперь делает бухгалтерский стартап



Виктор Лянкевич-Комлев.

Далеко не каждый белорусский предприниматель может похвастаться глубокими знаниями в области бухгалтерского и управленческого учета. К тому же, чтобы эффективно считать финансы компании, нужно знать, как правильно это делать. Неудивительно, что многие предпочитают отдать эти задачи на аутсорс. Молодой и амбициозный предприниматель из строительной сферы Виктор Ляневич-Комлев хорошо прочувствовал эту проблему на себе. Несколько лет мучился, а потом решил проблему радикально — вместе с командой основал стартап «Liloo». Это сервис для автоматизированного бухгалтерского и управленческого учета. «Про бизнес» поговорил с Виктором, а также сооснователем и техническим директором «Liloo» Владиславом Беляевым о сложностях в строительном бизнесе, преимуществах автоматизированной бухгалтерии и планах обслуживать 8000 белорусских предприятий.

«Недавно наняла личного водителя, чтобы показать свой статус». Минчанка в 17 лет создала маркетинговое агентство и стала делать рекламу для зарубежных брендов



Анастасия Глембовская.

Анастасия Глембовская умеет брать на себя ответственность за свою жизнь. С 15 лет она знает, чего хочет, и движется к этому быстрее многих. К 20 годам у нее свое маркетинговое агентство «SMM Corgi», личный водитель и грандиозные планы на будущее. Девушка рассказала «Про бизнес», как она заработала первые деньги , как на ее дело повлияла война в Израиле и что, по ее мнению, самое сложное в работе руководителя.

«Мне хотелось всегда иметь при себе деньги». Белорус нащупал «золотую жилу» в торговле товарами для животных



Евгений Дырко. Фото предоставлены героем статьи.

Еще во время учебы Евгений Дырко решил, что в будущем у него будет свой бизнес. Так и получилось — уже в 24 года он стал работать на себя. Триггером выбора ниши стала случайно подсмотренная сцена в магазине: покупательница приобрела лакомства для собаки на $ 100. Прошло уже 10 лет, и компания «ЗооБизнесГрупп» поставляет корма и лакомства для животных в 1000 торговых объектов по всей Беларуси, продает их на маркетплейсах, а недавно создала собственный бренд корма и силикагелевого наполнителя для животных. «Про бизнес» узнал подробности истории предпринимателя .

«Купил за $ 100 „пустышку“ от какого-то мальчишки и понял, что могу и сам продавать свой опыт». Как юрист с 22-летним стажем развивает онлайн-школу



Илья Латышев. Фото: Office Life.

Илья Латышев работал в сфере юридических услуг с 2001 года. Сначала — «на дядю». Потом, в 2007 году, основал свою юридическую фирму. С 2012 по 2015 годы она входила в международную сеть, насчитывая 20+ юристов. После развода с белорусскими партнерами в 2017-м фирма Ильи работала в формате «юридического бутика», насчитывая 5−7 юристов. Все было хорошо, но… В 2022 году изменился Закон «О лицензировании»: законодатель вернул отмененную в 2015−16 годах аттестацию юристов. При этом ранее выданные свидетельства об аттестации не признавались и все, кто оказывал в Беларуси юридические услуги, с 10 января по 1 июля 2023 года должны были сдать аттестационный экзамен в Министерстве юстиции. «По факту из 3000+ юристов, которые могли оказывать юруслуги в начале 2023 года, на 1 июля на всю страну осталось чуть больше 300. Я ходил на экзамен в первых рядах, 10 января. Не сдал. После 10 июля мог идти пересдавать, но решил этого не делать и воспользоваться планом Б», — делится Илья Латышев. Предприниматель рассказал «Про бизнес», как в итоге открыл свою онлайн-школу.

«Подул ветер и мой бизнес улетел вместе с конкурентами». История минчанина, который коптит мясо и продает роллы из него на лопате



Дмитрий Кипень.

Столичный предприниматель Дмитрий Кипень «собаку съел» в сфере общепита и, кажется, точно знает, как заварить любую кашу в этом бизнесе. Кейтеринг, сеть кафе, фудтраки и даже собственное производство копченого мяса — это далеко не полный список того, что уже реализовал предприниматель. Год назад «Про бизнес» рассказывал, как Дмитрию удалось первым в стране запустить частную коптильню, чтобы делать разные продукты из мяса. Но теперь эта история заиграла новыми красками, и мы вновь поговорили с героем, чтобы раскрыть неожиданные подробности. «Про бизнес» узнал, какие трудности есть сейчас в общепите , сколько можно там заработать, как пришла идея сделать роллы из копченого мяса и какие планы у предпринимателя на будущее.

«На пике у меня было 17 квартир». Минчанин рассказал, как сделал бизнес на краткосрочной аренде



Владислав Карпович.

Краткосрочная сдача жилья в аренду — это непростой, но доходный бизнес. Владелец сервиса «Bulbash Apartments» Владислав Карпович об этом хорошо знает. Главное, по его мнению, адекватно оценивать ситуацию и не питать иллюзий об этом рынке: сезонность, большие затраты на рекламу и высокие налоги — это реальность, с которой нужно смириться. «Про бизнес» поговорил с предпринимателем, чтобы выяснить, как устроен рынок краткосрочной аренды, на какие доходы там можно рассчитывать и почему в бизнесе важно не бояться пробовать новое.

«Мне все надоело». Как предприниматель из Минска уехал в глушь и основал там 3 новых бизнеса



Александр Жерносек.

К 42 годам, имея за плечами опыт построения бизнеса на интернет-магазинах и насыщенную карьеру фотографа, предприниматель Александр Жерносек внезапно решает все бросить и уехать в деревню за новым качеством жизни. Но здесь он не потерялся, а, наоборот, вдохновился природой и взялся сразу за три амбициозных проекта: природную достопримечательность из экзотических деревьев, производство футуристических кибердомов и программу оздоровительного туризма. Что из этого вышло, читайте в статье «Про бизнес» .

«Преподаватели испортили моего сына всего за месяц». Как бывшая балерина решила открыть собственную детскую студию, а потом создала уникальный инклюзивный театр





Профессиональная балерина Ирина Киселева однажды открыла творческую студию для детей. Собрала хорошую команду преподавателей — и бизнес пошел. А потом жизнь подсказала идею создания инклюзивного театра «i» для детей с особенностями развития. В итоге появился еще центр социализации и благотворительный фонд. «Про бизнес» поговорил с Ириной о ее пути в творчестве и бизнесе , а также о ситуации с инклюзией в Беларуси.

«Было время, когда деньги считал не купюрами, а сантиметрами». История предпринимателя, который построил бизнес на любви к компьютерным играм



Денис Богуш.