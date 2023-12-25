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Католики в Беларуси собрались в костелах на рождественскую службу
25.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Католики всего мира встречают
Многолюдно в католических храмах по всей стране. Их в Беларуси около полутысячи, а сама конфессия – вторая после православия по числу верующих. Католицизм исповедуют около 15% населения. В костелах прихожане начали собираться за несколько часов до начала мессы. Пришли на службу целыми семьями.
Перед входом в собор установили вертеп – это макет Вифлеемского хлева с фигурками Иосифа и Марии. Перед мессой в каждом храме священник выносит фигурку младенца Иисуса и укладывает в ясли. В этом году этой традиции исполняется 800 лет.
А в некоторых католических приходах Беларуси вертепы до сих пор сооружают, как в старину. Все герои там живые. Прихожане приносят своих животных: овец и ягнят, а молодые семьи наряжаются в родителей Христа. Канун Рождества для католиков – это конец адвента. Так называют четыре недели поста и покаяния. Перед посещением храма в кругу близких верующие встретили первую звезду за особым ужином с молитвой. На столе по традиции должно быть 12 постных блюд по числу апостолов.
«Это обязательно 12 блюд – обязательно грибной суп, это селедка под шубой, это соленья всякие, варенья», – поделилась жительница Беларуси.
«У нас обязательный ритуал: детки перед сном чистят свои ботиночки, ставят за дверь. А утром там окажется что-то вкусненькое, если хорошо себя вели – подарок. Это наша семейная традиция такая», – сказала мама двух дочек.
«Мы обычно вечером накрываем на стол – традиционная кутья, и вечером идем всей семьей в костел на пастерку», – поделились девушка с парнем.
Перед богослужением католики смогли зажечь свечи от главной лампады. Огонь каждый год привозят из Вифлеема скауты, но празднование Рождества не закончится ночной службой. Понедельник в Беларуси – официальный выходной.
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Перед входом в собор установили вертеп – это макет Вифлеемского хлева с фигурками Иосифа и Марии.
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