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Как встретили Рождество Христово католики в Минске?

25.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси центральная рождественская месса прошла в архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии в Минске. На службе побывала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Как православные отмечают Рождество Христово?
Пояснения священника

В католических храмах многолюдно было по всей стране. Их в Беларуси около полутысячи. А сама конфессия – вторая после православия по числу верующих. Католицизм исповедуют около 15% населения. На мессу в минский собор прихожане начали собираться задолго до начала.

Перед входом в храм установили вертеп. Это макет вифлеемского хлева с фигурками Иосифа и Марии. Фигурку младенца Иисуса священник выносит и укладывает в ясли перед началом праздничной мессы. Традиции уже 800 лет.

«Эта традиция была настолько близка человеку. Как мы говорим, если я в чем-то участвую, к чему-то прикасаюсь, я вижу мой в этом удел. А делается это все для того, чтобы человек лучше осознал, понял и вошел именно в ту истину, в ту тайну, и в то, что было 2000 лет назад в Вифлееме – рождение Божьего сына Иисуса Христа», – сообщил митрополит Минско-Могилевский архиепископ Юзеф Станевский.

Перед богослужением католики зажигали свечи от главной лампады с благодатным огнем. Его каждый год привозят скауты прямо из Вифлеема.

Рождеству у католиков предшествовал адвант. Так называют четыре недели поста и покаяния. Перед посещением храма в кругу близких верующие встретили первую звезду за особым ужином с молитвой. На столе по традиции должно быть 12 постных блюд по числу апостолов. К празднику все готовились заранее.

«Рождественский кекс, у меня это особый рецепт. А так, все как обычно, как когда-то в детстве у мамы, обязательно грибной суп, селедка под шубой, соленья всякие, варенья», – сказала прихожанка.

«У нас обязательный ритуал: детки перед сном чистят свои ботиночки, ставят за дверь. А утром там окажется что-то вкусненькое, если хорошо себя вели – подарок. Это наша семейная традиция такая», – сказала мама двух дочек.

«Мы обычно вечером накрываем на стол – традиционная кутья, и вечером идем всей семьей в костел на «пастерку», – поделились девушка с молодым человеком.

Празднование не закончилось ночной службой. На Рождество в Беларуси официальный выходной. Верующие будут собираться семьями и дарить друг другу подарки.

Праздновать Рождество католики будут всю неделю до 1 января. В этот период службы в храмах проходят особо торжественно.



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Теги: Минск
 
 
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Центральная рождественская месса прошла в архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии.
 
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