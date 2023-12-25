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Как встретили Рождество Христово католики в Минске?
25.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске?" height="100%" width="670">
В Беларуси центральная
В католических храмах многолюдно было по всей стране. Их в Беларуси около полутысячи. А сама конфессия – вторая после православия по числу верующих. Католицизм исповедуют около 15% населения. На мессу в минский собор прихожане начали собираться задолго до начала.
Перед богослужением католики зажигали свечи от главной лампады с благодатным огнем. Его каждый год привозят скауты прямо из Вифлеема.
«Мы обычно вечером накрываем на стол – традиционная кутья, и вечером идем всей семьей в костел на «пастерку», – поделились девушка с молодым человеком.
Празднование не закончилось ночной службой. На Рождество в Беларуси официальный выходной. Верующие будут собираться семьями и дарить друг другу подарки.
Праздновать Рождество католики будут всю неделю до 1 января. В этот период службы в храмах проходят особо торжественно.
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Центральная рождественская месса прошла в архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии.
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