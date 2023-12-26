Лукашенко назвал продуктивным сотрудничество в ЕАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Евразийский экономический союз продуктивнее ШОС и БРИКС. Об этом в Санкт-Петербурге заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».

«Анализировалась ранее работа всех объединений: ШОС, БРИКС и прочие. Мы самые продвинутые. Ни ШОС, ни БРИКС не имеют таких тесных связей, не разговаривают на одном языке, как все мы – без переводчика. И самое главное – в экономике не имеют единого экономического пространства. Мы за десять лет в ЕАЭС удвоили товарооборот. Огромное количество товаров и услуг, которые мы производим здесь. Что нам еще надо? Нам надо двигаться в этом направлении», – отметил президент Беларуси.