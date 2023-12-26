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Лукашенко назвал продуктивным сотрудничество в ЕАЭС
26.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Евразийский экономический союз продуктивнее ШОС и БРИКС. Об этом в Санкт-Петербурге заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».
Президент Беларуси уверен, что
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Президент Беларуси отметил увеличившийся в два раза товарооборот и большое количество производимых услуг.
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