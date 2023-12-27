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Лукашенко обсудил экспорт белорусских товаров с послом республики в России

27.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко обсудил экспорт белорусских товаров с послом республики в России
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Во время неформального саммита СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге, Александр Лукашенко принял чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в России Дмитрия Крутого, передает «МИР 24».

Обсудили работу в ЕАЭС и экспорт белорусских товаров. Им занимается специальная комиссия, которая ранее была создана по поручению президента.

«Основные группы товаров вы рассматриваете комиссионно, чтобы не было жалоб, не было, как результат, какой-то обиды друг на друга. Ну, и естественно, коррупции. Я очень большие надежды возлагаю на эту комиссию. Прошло полгода фактически. Что мы можем уже итоги подводить, это точно. Есть у нас там глобальные вопросы, по которым принимались решения и даны обещания», – сказал президент Беларуси.



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Экспортом занимается специальная комиссия, созданная по поручению президента.
 
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