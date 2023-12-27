Лукашенко обсудил экспорт белорусских товаров с послом республики в России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во время неформального саммита СНГ , который проходит в Санкт-Петербурге, Александр Лукашенко принял чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в России Дмитрия Крутого, передает «МИР 24».

Обсудили работу в ЕАЭС и экспорт белорусских товаров. Им занимается специальная комиссия, которая ранее была создана по поручению президента.

«Основные группы товаров вы рассматриваете комиссионно, чтобы не было жалоб, не было, как результат, какой-то обиды друг на друга. Ну, и естественно, коррупции. Я очень большие надежды возлагаю на эту комиссию. Прошло полгода фактически. Что мы можем уже итоги подводить, это точно. Есть у нас там глобальные вопросы, по которым принимались решения и даны обещания», – сказал президент Беларуси.