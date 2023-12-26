С кешбэком и скидками. В сервисе «МТС Деньги» появилась возможность заказать пластиковую карту «Мир» от «ЮМoney»

Источник материала: ProBusiness





Пользователи сервиса «МТС Деньги» теперь могут заказать карту «Мир» от «ЮMoney». Она позволяет совершать платежи в Беларуси и России и получать кешбэк за покупки.

Плаcтиковая карта от «ЮMoney» дает возможность расплачиваться за товары и услуги со скидками от магазинов, получать кешбэк за покупки, совершать денежные переводы на электронные кошельки и карты. Пополнение счета осуществляется через ЕРИП, предварительно нужно пройти идентификацию через МСИ.

Платежи с карты от «ЮMoney» доступны на территории Беларуси и России. Дополнительно к ней можно бесплатно выпустить виртуальную карту «МИР».

Чтобы оформить пластиковую карту от «ЮMoney», необходимо в сервисе «МТС Деньги» сначала кликнуть на соответствующий баннер или перейти по ссылке , ознакомиться с условиями договора публичной оферты и нажать кнопку «Заказать карту». Затем в сервисе «МТС Деньги» (или любом другом платежном приложении) в дереве ЕРИП выбрать услугу «E-POS - оплата товаров и услуг» и ввести код 22823-1-mts.

Стоимость оформления пластиковой карты «Мир» от «ЮMoney» составляет 30 рублей. При оплате необходимо указать ФИО и адрес доставки. После заказа пластиковая карта придет по почте в течение 1-3 дней. Далее необходимо зарегистрироваться в системе «ЮMoney», придумать ПИН-код, пройти процедуру активации и пополнить счет, чтобы пользоваться всеми возможностями карты.