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Проект «Покажи Беларусь без слов» набирает популярность в интернете
27.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В интернете набирает популярность тренд «Покажи Беларусь без слов». Жители страны снимают все, чем славится республика. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Екатерина Родионова решила снять, как она ест драники и улыбается. Говорит, всем, что сделано из картофеля, готова наслаждаться каждый день. Ассоциация с семьей, детством и родным городом.
«Бабушки и моя мама пекут по-разному, я обожаю эти рецепты, которые они делают. Я бы советовала всем приезжим, всем своим иностранным друзьям именно вот такие самодельные блюда», – сказала студентка Екатерина Родионова.
В интернете уже появились сотни роликов. Некоторые из них набирают тысячи просмотров. Белорусы снимают, как выбрасывают мусор и хвастаются чистыми улицами и проспектами. Показывают даже послушно ждущих зеленого сигнала светофора на переходах, и это при пустой дороге.
Под хештегом «Покажи Беларусь без слов» можно снять все, что захочется. Часто пользователи интернета выкладывают достопримечательности. Можно сделать видео с
Замки, крепости, живописные озера. Достопримечательности разбросаны по всей Беларуси, а не только по столице. Чтобы путешественникам было проще их найти, минские студенты разрабатывают приложение. Проложить маршрут, полный впечатлений, в нем можно будет в несколько кликов.
«Предоставляем людям возможность выбирать из базы готовых маршрутов. Также в приложении можно будет решить другие вытекающие задачи, такие как аренда автомобилей, бронирование отелей, гостиниц, кафе, рестораны», – пояснила студентка Минского архитектурно-строительного колледжа Елизавета Снапковская.
«На данном этапе дорабатывается дизайн, идет основная предподготовка к созданию приложения. И к началу лета планируем запустить», – сказал студент Белорусского государственного университета Захар Статкевич.
В преддверии Нового года в стране огромное количество туристов. Прочувствовать Беларусь стремятся тысячи жителей России и других стран Содружества. Места в гостиницах, санаториях и агроусадьбах уже забронированы. Как и билеты на все поезда, даже на дополнительные.
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Жители страны снимают все, чем славится республика.
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