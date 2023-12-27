Проект «Покажи Беларусь без слов» набирает популярность в интернете

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В интернете набирает популярность тренд «Покажи Беларусь без слов». Жители страны снимают все, чем славится республика. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Екатерина Родионова решила снять, как она ест драники и улыбается. Говорит, всем, что сделано из картофеля, готова наслаждаться каждый день. Ассоциация с семьей, детством и родным городом.

«Бабушки и моя мама пекут по-разному, я обожаю эти рецепты, которые они делают. Я бы советовала всем приезжим, всем своим иностранным друзьям именно вот такие самодельные блюда», – сказала студентка Екатерина Родионова.

В интернете уже появились сотни роликов. Некоторые из них набирают тысячи просмотров. Белорусы снимают, как выбрасывают мусор и хвастаются чистыми улицами и проспектами. Показывают даже послушно ждущих зеленого сигнала светофора на переходах, и это при пустой дороге.