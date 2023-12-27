Более 300 студентов и школьников стали участниками бала в минском Дворце независимости

«Наступил тот день, единственный день в году, когда наш Дворец независимости кардинально меняет свой облик. Буквально несколько часов назад в кабинетах и залах этого здания решались важные вопросы экономики, политики, безопасности. Сейчас здесь царит атмосфера музыки и танца, атмосфера молодости. Здесь нет случайных людей – вы лучшие. Вы лучшие представители нашей молодежи, вы хорошо потрудились в ушедшем году, достигли высоких результатов. И если этот дворец – символ нашей государственности, то вы символ будущего», – сказал Лукашенко.

Это уже шестой новогодний бал во Дворце Независимости. Танцевать его участники будут до полуночи. После классической части начнется произвольная программа – под рок-н-рол и ча-ча-ча.