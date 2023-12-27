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Более 300 студентов и школьников стали участниками бала в минском Дворце независимости

27.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 300 студентов и школьников стали участниками бала в минском Дворце независимости
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В белорусском Дворце независимости проходит новогодний бал для молодежи. На него Александр Лукашенко пригласил ребят со всей страны, передает «МИР 24».

В главном зале дворца в танце закружились самые талантливые студенты и школьники. Они – победители олимпиад и научных конференций, стипендиаты фонда президента, активные волонтеры и успешные спортсмены. Всего 330 человек. Обращаясь к гостям, Александр Лукашенко отметил, что этот вечер стал новогодним подарком для приглашенных.

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«Наступил тот день, единственный день в году, когда наш Дворец независимости кардинально меняет свой облик. Буквально несколько часов назад в кабинетах и залах этого здания решались важные вопросы экономики, политики, безопасности. Сейчас здесь царит атмосфера музыки и танца, атмосфера молодости. Здесь нет случайных людей – вы лучшие. Вы лучшие представители нашей молодежи, вы хорошо потрудились в ушедшем году, достигли высоких результатов. И если этот дворец – символ нашей государственности, то вы символ будущего», – сказал Лукашенко.

Это уже шестой новогодний бал во Дворце Независимости. Танцевать его участники будут до полуночи. После классической части начнется произвольная программа – под рок-н-рол и ча-ча-ча.



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На новогодний бал собрались победители олимпиад, активные волонтеры и успешные спортсмены.
 
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