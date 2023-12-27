Отличников профессии наградили медалями в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси вручил медали отличникам профессии – за трудовые заслуги и вклад в экономику страны. Указ о государственных наградах для лучших в своем деле подписал Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

В одном зале профессионалы из разных сфер. Большинство представляют высокотехнологичные отрасли экономики – нефтехимическую, лесную, сельскохозяйственную. Благодаря им по итогам года рост ВВП прогнозируют почти на 4%. Не остались без внимания также творческие и спортивные успехи белорусов.

«Долго ждали какую-либо награду, потому что 20 лет профессиональной карьеры положено было не зря. Поэтому наконец дождались награды «За трудовые заслуги», –сказал спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по плаванию Илья Шиманович.