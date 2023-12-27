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Отличников профессии наградили медалями в Беларуси

27.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Отличников профессии наградили медалями в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Премьер-министр Беларуси вручил медали отличникам профессии – за трудовые заслуги и вклад в экономику страны. Указ о государственных наградах для лучших в своем деле подписал Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

В одном зале профессионалы из разных сфер. Большинство представляют высокотехнологичные отрасли экономики – нефтехимическую, лесную, сельскохозяйственную. Благодаря им по итогам года рост ВВП прогнозируют почти на 4%. Не остались без внимания также творческие и спортивные успехи белорусов.

«Долго ждали какую-либо награду, потому что 20 лет профессиональной карьеры положено было не зря. Поэтому наконец дождались награды «За трудовые заслуги», –сказал спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по плаванию Илья Шиманович.

«В этом заслуга всего нашего коллектива. У нас на постоянной основе социальными работниками обслуживаются порядка 1200 граждан. Это в основном одинокие пожилые люди, многодетные семьи, лица, оставшиеся без попечения родителей», – отметила директор Столинского территориального центра социального обслуживания населения Людмила Мороз.



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Большинство награжденных представляют высокотехнологичные отрасли экономики
 
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