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«Олимпийская елка» собрала будущих чемпионов в Минске
28.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске Новый год готовятся встретить по-спортивному – там прошла «Олимпийская елка». На праздник собрались около тысячи человек, передает «МИР 24».
Большинство из них – дети и внуки
«Со своим младшеньким пришел сегодня на Олимпийскую елку посетить это мероприятие, оно уже стало традиционным. Они принимают непосредственное участие. Старший уже профессиональный баскетболист, младшего уже будем приобщать к какому-то определенному виду спорта», – рассказал олимпийский чемпион, председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович.
Среди гостей елки и участники фестиваля «Истоки. Шаг к Олимпу». Они приехали со всей страны. Некоторые из них – воспитанники социальных учреждений. В качестве новогодних подарков им вручили денежные сертификаты.
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Среди гостей елки и участники фестиваля «Истоки. Шаг к Олимпу». Некоторые из них – воспитанники социальных учреждений.
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