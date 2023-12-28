«Олимпийская елка» собрала будущих чемпионов в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске Новый год готовятся встретить по-спортивному – там прошла «Олимпийская елка». На праздник собрались около тысячи человек, передает «МИР 24».

Большинство из них – дети и внуки белорусских спортсменов , тренеров, работников спорткомплексов. Присоединились к празднику и олимпийские чемпионы. Для всех – интерактивная программа. Кроме шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой, здесь организовали квесты и миниатюрные версии спортивных игр.

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