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«Олимпийская елка» собрала будущих чемпионов в Минске

28.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Олимпийская елка» собрала будущих чемпионов в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

В Минске Новый год готовятся встретить по-спортивному – там прошла «Олимпийская елка». На праздник собрались около тысячи человек, передает «МИР 24».

Большинство из них – дети и внуки белорусских спортсменов, тренеров, работников спорткомплексов. Присоединились к празднику и олимпийские чемпионы. Для всех – интерактивная программа. Кроме шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой, здесь организовали квесты и миниатюрные версии спортивных игр.

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«Со своим младшеньким пришел сегодня на Олимпийскую елку посетить это мероприятие, оно уже стало традиционным. Они принимают непосредственное участие. Старший уже профессиональный баскетболист, младшего уже будем приобщать к какому-то определенному виду спорта», – рассказал олимпийский чемпион, председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович.

Среди гостей елки и участники фестиваля «Истоки. Шаг к Олимпу». Они приехали со всей страны. Некоторые из них – воспитанники социальных учреждений. В качестве новогодних подарков им вручили денежные сертификаты.



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Теги: Минск
 
 
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Среди гостей елки и участники фестиваля «Истоки. Шаг к Олимпу». Некоторые из них – воспитанники социальных учреждений.
 
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