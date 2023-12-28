Высокие налоги для больших доходов, нехватка сотрудников и дешевые кредиты. Что еще происходило с бизнесом в 2023 году

Источник материала: ProBusiness





Мы возможно приблизились к техническому апокалипсису и всерьез стали побаиваться ИИ, научились работать в сложнейших условиях санкций и подготовились к изменениям в НК. Редакция «Про бизнес» вспомнила, как все это происходило: пересказываем главные события года, о которых мы писали.

В самом начале года, немного с опозданием, правительство все-таки решилось на поднятие базовой величины, вслед за которой выросли пошлины и штрафы для бизнеса. Тоже с опозданием, только 4 января, мы узнали, что 30 декабря все-таки были приняты изменения в Налоговый кодекс : в нем усилили контроль за личными доходами, а также деятельстью ИП и компаний. Потом мы долго и подробно разбирали нюансы всех изменений.





Позже стало известно , что в Беларуси разрешили параллельный импорт софта, кино и музыки, а также могут забрать имущество или «перехватить» управление компании с иностранным капиталом. Через несколько месяцев сюда добавились ограничения для «недружественных» собственников в использовании дивидендов .

В это же время государственные компании стали показывать, что тоже умеют в маркетинг: например, завод «Неман» увеличил продажи сразу в 6 раз благодаря необычному дизайну. Параллельно правительство расширило список «непродаваемых» компаний в 10 раз .

И как раз тут мы узнали, что на рынке труда проблемы : из-за демографической ямы придется нанимать сотрудников 45+ и подростков (последние, похоже, не против ). Одновременно с этим Нацбанк начал стимулировать забуксовавшую в 2022 году экономику снижением ставки рефинансирования — и не успокоился, пока не довел ее с 13% до 9,5% годовых .





В итоге потребительское кредитование и товарооборот стали расти, несмотря на то, что белорусам очень хотелось экономить . Но были и сдерживающие факторы для роста: правительство продолжало корректировать постановление № 713 о регулировании цен и менять, хоть и не сильно , правила игры. И делали это не раз . И даже не два .

Кстати, ИП уже тогда были довольно пессимистично настроены. «Сейчас задача просто выстоять, а не богатеть», — говорили они , будто чувствовали, что для них готовят новый перечень видов деятельности, который заставит большинство из них или открыть юрлицо, или уйти из бизнеса (к концу года стало известно, что многие даже не стали ждать и перешли в юрлица сами ). Правда, до сих пор мы видели только «черновик» этого документа.

Продолжали дешеветь офисы , зато склады почувствовали себя королями .

Вдруг — «Виталюр» заявляет о прекращении работы и буквально прощается с клиентами. Но к тому моменту мы уже перестали чему-либо удивляться.

А на авторынке разразилась своя драма: дилеры, лишившись многих западных марок, стали внимательней присматриваться к «китайцам» . Удивительно, но даже вторичный рынок, где резко подскочил спрос на западные марки, стал смотреть на Азию …

Тем временем, белорусская компания из Новополоцка собралась заменить IKEA в России . Мы пообщались с владельцем и поняли, что он настроен очень серьезно .

Потом весь мир вздрогнул от резкого банкротства Silicon Valley Bank , который активно финансировал стартапы. Поговаривали даже о «вымирании» небольших технологических проектов из-за этого. Но в целом обошлось. Хотя в жертву пришлось принести и крупный швейцарский банк Credit Suisse. На этом банкротства закончились.

ИИ-лихорадка, которая началась еще в конце 2022-го, ко второму кварталу 2023-го дошла до того, что нейросети стали писать успешные бизнес-планы .

Тем временем в Беларуси взялись за частичное реформирование условий работы для IT. А на рынок стали выходить ИТ-продукты для бизнеса от российских разработчиков , чтобы заменить уходящий западный софт.

Изменили правила игры и для рынка ценных бумаг : ужесточили требования к эмитентам облигаций, усилили защиту интересов инвесторов — владельцев облигаций.

Рост розничного товарооборота позволил рынку торговой недвижимости почувствовать себя уверенней. Заговорили даже о росте арендной ставки на 10% .

А дальше была череда интересных, но часто странных мировых новостей. Например, про забастовку сценаристов в США и увольнение сотрудников в компаниях из-за ИИ, а также про возможный бой в октагоне между Маском и Цукербергом из-за аналога Twitter .

Мы же в это время с волнением наблюдали за тем, как курс доллара США к белорусскому рублю перешагнул психологическую отметку в 3 рубля и не собирался останавливаться.

Но потом произошло более драматичное событие — из «А-100 Девелопмент» ушла Светлана Шевлик . Именно с ней был связан самый активный период работы компании.





В Беларусь стали ввозить тысячи электромобилей , но только сотня из них продана через официальных дилеров. Так что рынок электрокаров появился, но развиваться еще придется долго.

Неожиданно рано появился проект изменений в Налоговом кодексе . Там закрепили подоходный налог для ИП в 30%, ставку налога на прибыль в 25% и много других новшеств. Однако финальный документ до сих пор не принят.

В этот момент началась война между Израилем и Газой , которая сильно повлияла и еще сможет повлиять на мировую экономику и бизнес.

Риэлтеры сильно расстроились , что их доводы в правительстве не услышали и все-таки приняли постановление о тарифах в той редакции, которой профучастники рынка больше всего и опасались. Теперь они думают, как работать дальше.

На рынке труда окончательно закрепился тренд на нехватку сотрудников … Даже крупнейший автодилер Атлант-М открыто заявил , что решить проблемы с машинами уже удалось, а теперь надо привлечь больше работников.

Весь мир вздрогнул от скандала в OpenAI, стоящей за созданием ChatGPT. Главу компании Сэма Альтмана уволили, но вскоре он триумфально вернулся . И далеко не все этому рады.



