Высокие налоги для больших доходов, нехватка сотрудников и дешевые кредиты. Что еще происходило с бизнесом в 2023 году

Мы возможно приблизились к техническому апокалипсису и всерьез стали побаиваться ИИ, научились работать в сложнейших условиях санкций и подготовились к изменениям в НК. Редакция «Про бизнес» вспомнила, как все это происходило: пересказываем главные события года, о которых мы писали.
В самом начале года, немного с опозданием,
на поднятие базовой величины, вслед за которой выросли пошлины и штрафы для бизнеса. Тоже с опозданием, только 4 января, мы узнали, что 30 декабря правительство все-таки решилось : в нем усилили контроль за личными доходами, а также деятельстью ИП и компаний. Потом мы долго и все-таки были приняты изменения в Налоговый кодекс нюансы всех изменений. подробно разбирали
Позже
, что в Беларуси разрешили параллельный импорт софта, кино и музыки, а также могут забрать имущество или стало известно с иностранным капиталом. Через несколько месяцев сюда добавились «перехватить» управление компании . ограничения для «недружественных» собственников в использовании дивидендов
В это же время государственные компании стали показывать, что тоже умеют в маркетинг: например, завод «Неман»
благодаря необычному дизайну. Параллельно правительство расширило список «непродаваемых» компаний увеличил продажи сразу в 6 раз . в 10 раз
И как раз тут мы узнали, что
: из-за демографической ямы придется нанимать сотрудников 45+ и подростков (последние, похоже, на рынке труда проблемы ). Одновременно с этим Нацбанк начал стимулировать забуксовавшую в 2022 году экономику не против — и не успокоился, пока снижением ставки рефинансирования . не довел ее с 13% до 9,5% годовых
В итоге потребительское кредитование и товарооборот стали расти, несмотря на то, что
. Но были и сдерживающие факторы для роста: правительство белорусам очень хотелось экономить постановление № 713 о регулировании цен и менять, продолжало корректировать , правила игры. И делали это хоть и не сильно . И даже не раз . не два
Кстати, ИП уже тогда были довольно пессимистично настроены. «Сейчас задача просто выстоять, а не богатеть», —
, будто чувствовали, что для них готовят новый перечень видов деятельности, который говорили они (к концу года стало известно, что многие даже не стали ждать и заставит большинство из них или открыть юрлицо, или уйти из бизнеса ). Правда, до сих пор мы видели только перешли в юрлица сами этого документа. «черновик»
Продолжали дешеветь
, зато склады офисы . почувствовали себя королями
Вдруг — «Виталюр»
о прекращении работы и буквально прощается с клиентами. Но к тому моменту мы уже перестали чему-либо удивляться. заявляет
Фото: chto-kupish.ru
А на авторынке разразилась своя драма: дилеры, лишившись многих западных марок, стали внимательней
. Удивительно, но даже вторичный рынок, где резко подскочил спрос на западные марки, присматриваться к «китайцам» … стал смотреть на Азию
Тем временем, белорусская компания из Новополоцка
. Мы пообщались с владельцем и поняли, собралась заменить IKEA в России . что он настроен очень серьезно
Потом весь мир вздрогнул
, который активно финансировал стартапы. Поговаривали даже о «вымирании» небольших технологических проектов из-за этого. Но в целом обошлось. Хотя в жертву от резкого банкротства Silicon Valley Bank и крупный швейцарский банк Credit Suisse. На этом банкротства закончились. пришлось принести
Фото: nypost.com
ИИ-лихорадка, которая началась еще в конце 2022-го, ко второму кварталу 2023-го дошла до того, что нейросети
. стали писать успешные бизнес-планы
Тем временем в Беларуси
условий работы для IT. А на рынок стали выходить ИТ-продукты для бизнеса взялись за частичное реформирование , чтобы заменить уходящий западный софт. от российских разработчиков
Изменили правила игры
: ужесточили требования к эмитентам облигаций, усилили защиту интересов инвесторов — владельцев облигаций. и для рынка ценных бумаг
Рост розничного товарооборота позволил рынку торговой недвижимости почувствовать себя уверенней. Заговорили даже
. о росте арендной ставки на 10%
А дальше была череда интересных, но часто странных мировых
новостей. Например, и увольнение сотрудников в компаниях из-за ИИ, а также про забастовку сценаристов в США между Маском и Цукербергом про возможный бой в октагоне . из-за аналога Twitter
Мы же в это время с волнением наблюдали за тем, как курс доллара США к белорусскому рублю
и не собирался останавливаться. перешагнул психологическую отметку в 3 рубля
Но потом произошло более драматичное событие — из «А-100 Девелопмент»
. Именно с ней был связан самый активный период работы компании. ушла Светлана Шевлик
В Беларусь
, но только сотня из них продана через официальных дилеров. Так что рынок электрокаров появился, но развиваться еще придется долго. стали ввозить тысячи электромобилей
Неожиданно рано
. Там закрепили подоходный налог для ИП в 30%, ставку налога на прибыль в 25% и много других новшеств. Однако финальный документ до сих пор не принят. появился проект изменений в Налоговом кодексе
В этот момент
, которая сильно повлияла и еще сможет повлиять на мировую экономику и бизнес. началась война между Израилем и Газой
Риэлтеры
, что их доводы в правительстве не услышали и все-таки приняли постановление о тарифах в той редакции, которой профучастники рынка больше всего и опасались. Теперь они думают, как работать дальше. сильно расстроились
На рынке труда окончательно закрепился
… Даже крупнейший автодилер Атлант-М тренд на нехватку сотрудников , что решить проблемы с машинами уже удалось, а теперь надо привлечь больше работников. открыто заявил
Весь мир вздрогнул от скандала в OpenAI, стоящей за созданием ChatGPT. Главу компании Сэма Альтмана уволили, но
. И далеко не все этому рады. вскоре он триумфально вернулся
И закончился год тем же, чем начался, —
. очередным ростом базовой величины