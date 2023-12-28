«Водители уезжают в Европу, а на складах жесткий дефицит рабочих». Перевозчики бьют тревогу и пытаются понять, как работать при выросших затратах, но упавших доходах

Источник материала: ProBusiness





Работники сферы транспорта и логистики входят в пятерку самых востребованных в Беларуси в 2023 году. Это актуальная тенденция не только для нашей страны: об остром дефиците водителей сейчас говорят эксперты в России и Европе. Причем он проявляется во всей отрасли — не хватает не только водителей, но и другого персонала — логистических операторов, грузчиков, курьеров, экспедиторов, кладовщиков. О причинах кадрового голода и о том, как наладить эффективную работу в сложившейся ситуации, «Про бизнес» спросил директора компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси» Татьяну Солдатенко.



Татьяна Солдатенко

Директор компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси»

«Проблемы хотят решить за счет трудовых мигрантов»

— Отток белорусских водителей на работу в Евросоюз наметился еще в 2021 — начале 2022 года. Но тогда местные компании могли конкурировать с западными компаниями: работая на белорусские компании водители выполняли те же рейсы по Европе, но имели возможность больше времени проводить дома с семьей. Сейчас ситуация поменялась: европейские направления практически закрылись для белорусских водителей, а им на замену пришли восточные. Более длинные и более проблемные с точки зрения условий работы: плохие дороги и инфраструктура, непрозрачность процессов, безопасность — эти нюансы хоть и постепенно решаются, но пока все равно оставляют желать лучшего. Поэтому трудовая миграция водителей в европейские страны продолжает набирать обороты.

Беларусь в какой-то мере тоже планирует решить проблему дефицита профессиональных водителей за счет трудовой миграции. Так, летом вступило в силу постановление Минтруда, инициированное БАМАП. Оно предусматривает ряд упрощений в отношении трудоустройства иностранных граждан. В частности, теперь на работу водителями могут привлекаться иностранцы без специального разрешения на право занятием трудовой деятельностью в Беларуси.

Интересная ситуация складывается и на рынке складской логистики. Склады и логистические комплексы в Беларуси заполнены под завязку. Это самый стабильный сегмент среди всех секторов коммерческой недвижимости — объем неудовлетворенного спроса здесь только растет. Причем сейчас в этой нише до 90% операций — ручной труд, а нехватка персонала отмечается по всем категориям работников.





Что еще можно сделать?

Чаще всего проблемы кадрового дефицита в любой сфере решаются за счет денег. То есть повышается зарплата — как следствие, растет привлекательность вакансии и профессии в целом. Но сейчас такая схема на рынке логистики не срабатывает. Потому что, с одной стороны, дефицит кадров коснулся не только водителей, но и практически всего персонала, задействованного в сфере грузоперевозок. А с другой — выросли затраты на поставки. Тут наложилось много факторов. В том числе полное закрытие привычных прибыльных маршрутов либо снижение их рентабельности за счет того, что по ним приходится возить меньший объем товаров за рейс. На новых же цепочках объемов, достаточных для того, чтобы перекрыть все убытки, перевозки пока тоже не достигли. Поэтому сейчас на фоне дефицита кадров для участников логистического рынка еще и остро стоит вопрос оптимизации затрат.

Что делать в этой ситуации? Вариантов немного — ставку надо делать на цифровизацию и автоматизацию отрасли. То есть максимально внедрять современные ИТ-сервисы, которые повышают эффективность процессов во всей логистической цепочке. Это те инструменты, которые позволяют работникам экономить время и работать более эффективно.





ТОП-5 онлайн-решений, которые стоит внедрить в 2024 году

Можно выделить 5 основных направлений, которые довольно просто автоматизировать, и на которые тратится неоправданно много времени, если оставить их в «ручном режиме»:

Документооборот. На подготовку и передачу транспортных накладных, путевых листов и прочих документов, которые в большом количестве сопровождают любую перевозку, тратиться очень много времени. Как водителей, так и других сотрудников. Поэтому переход к электронному документообороту — это выход из ситуации. К тому же, это позволяет значительно сократить издержки на канцелярию и площади для хранения бумажных документов, уменьшить количество ошибок, связанных с человеческим фактором, ускорить проведение платежей. И с этим нужно поторопиться, потому что те же электронные международные транспортные накладные e-CMR станут обязательным во всех странах ЕАЭС в течение ближайших шести лет. В этом году Беларусь и Россия уже провели тестирование применение e-CMR при перевозках в рамках Союзного государства. Мониторинг перевозки. С помощью сервисов SMS-мониторинга или GPS-мониторинга можно контролировать всю перевозку фактически в онлайн-режиме и при этом не отвлекать водителя звонками и сообщениями. При этом постоянно находится у монитора экспедитору тоже не нужно: с этим прекрасно справляются современные сервисы на основе искусственного интеллекта. Они подадут сигнал специалисту, если что-то пошло не так. Взаимная интеграция разных онлайн-решений. То есть использование таких систем, в которых данные в автоматическом режиме переносятся между разными сервисами. Сейчас в большинстве случаев это делается вручную — большая потеря времени и больший риск ошибок. От этого однозначно нужно уходить. Работа со складами. Сервисам для складской логистики следует уделить особое внимание, учитывая загруженность складов и логистических комплексов в Беларуси. В очередях на загрузку и разгрузку товаров тратится уйма времени водителей. Поэтому внедрение сервисов, которые автоматизируют взаимодействие логистических центров и перевозчиков, помогут избавить водителей от ожидания. Проверка надежности контрагентов. Сервисы на базе искусственного интеллекта позволяют автоматизировать проверку контрагентов на надежность. Это существенно помогает не только сэкономить время на поиске информации, но и снижает риски «нарваться» на мошенников.

Сегодня рынок логистики предлагает много специализированных онлайн-решений, которые позволяют автоматизировать практически все процессы и оптимизировать работу персонала на всех этапах логистической цепочки. А значит, и эффективно решить главную проблему отрасли уходящего 2023 и наступающего 2024 года — дефицита кадров. Кроме того, за счет цифровизации можно сделать все процессы в компании максимально прозрачными, минимизировать риски мошенничества и ошибок, связанных с человеческим фактором.