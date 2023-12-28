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Погода в СНГ: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане, похолодание пришло в Азербайджан
28.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Мороз до 14 градусов будет
Казахстан
Казахстан во власти непогоды. В 15 областях республики объявлено штормовое предупреждение. Метель в Северо-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской областях. На западе гололед, а на юге ветер порывами до 23 метров в секунду. В Алматы днем облачно, плюс 8 градусов. Восток страны во власти снегопадов. Специалисты «Казселезащиты» ежедневно следят за состоянием склонов гор, высота снежного покрова там порядка 70 сантиметров. Спасатели региона провели профилактический спуск лавин на участке автодороги «Усть-Каменогорск -Таргын – Самарское» и «Усть-Каменогорск – Алтай».
Азербайджан
Утро встретило бакинцев северо-западном ветром. Его порывы достигают 33 метров в секунду. Температура воздуха резко понизилась сразу на восемь градусов. Сейчас в Баку облачно, плюс 10. Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана рекомендует гражданам соблюдать осторожность, учитывая, что в течение дня ветер будет усиливаться, местами порывы будут до 38 метров в секунду. Из-за этого ездить по дорогам разрешено со скоростью не выше 20 километров в час. Перебои в подаче электроэнергии привели и к отклонениям в графике движения поездов.
Кыргызстан
В Кыргызстане снова тепло. В Бишкеке столбики термометров поднимутся до 15 градусов тепла. Без осадков. Горожане пользуются погодой и выезжают на прогулку. Особым спросом сейчас пользуются конные фермы. В предпраздничные дни их посещают десятки людей. Есть развлечения и для маленьких наездников. А после верховой езды владельцы разрешают угостить пони морковкой.
Беларусь
В Беларуси идет снег с дождем, при этом немного похолодало. Из-за этого на дорогах гололедица. В стране от минус одного до плюс шести градусов. Белорусы активно готовятся к Новому году и покупают деревья на елочных базарах, а в это время лесничие уже думают о восстановлении лесов. Начался сезон сбора шишек ели, сосны и лиственницы. Делать это можно только вручную. Из тонны еловых шишек можно собрать около 20 килограммов семян. После они отправляются на сушку.
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В Кыргызстан вернулось тепло. В Бишкеке столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
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