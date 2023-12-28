Погода в СНГ: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане, похолодание пришло в Азербайджан

Азербайджан

Утро встретило бакинцев северо-западном ветром. Его порывы достигают 33 метров в секунду. Температура воздуха резко понизилась сразу на восемь градусов. Сейчас в Баку облачно, плюс 10. Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана рекомендует гражданам соблюдать осторожность, учитывая, что в течение дня ветер будет усиливаться, местами порывы будут до 38 метров в секунду. Из-за этого ездить по дорогам разрешено со скоростью не выше 20 километров в час. Перебои в подаче электроэнергии привели и к отклонениям в графике движения поездов.

Кыргызстан

В Кыргызстане снова тепло. В Бишкеке столбики термометров поднимутся до 15 градусов тепла. Без осадков. Горожане пользуются погодой и выезжают на прогулку. Особым спросом сейчас пользуются конные фермы. В предпраздничные дни их посещают десятки людей. Есть развлечения и для маленьких наездников. А после верховой езды владельцы разрешают угостить пони морковкой.

Беларусь

В Беларуси идет снег с дождем, при этом немного похолодало. Из-за этого на дорогах гололедица. В стране от минус одного до плюс шести градусов. Белорусы активно готовятся к Новому году и покупают деревья на елочных базарах, а в это время лесничие уже думают о восстановлении лесов. Начался сезон сбора шишек ели, сосны и лиственницы. Делать это можно только вручную. Из тонны еловых шишек можно собрать около 20 килограммов семян. После они отправляются на сушку.