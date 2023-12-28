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Александр Лукашенко поблагодарил родителей и наставников талантливой молодежи
28.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Во Дворце Независимости Беларуси прошел
Единственный раз в году и только для них Дворец Независимости кардинально меняет свой облик. В этот вечер рабочая резиденция президента – для музыки, танцев и молодежи.
«Этот день настал. И я думаю, все получают кайф. И мы счастливы, что смогли сюда попасть», – поделились София и Амалия.
Открывают бал дебютанты. За их уверенными па несколько месяцев репетиций. В программе танец-шествие полонез, головокружительный вальс, полька и мазурка.
«Сколько было стерто мозолей, сколько было слез пролито в поисках идеального платья. Но сегодня мы находимся здесь и ощущаем эту сказку. Я, допустим, как маленькая принцесса», – отметила Диана Козловская.
В отличие от дам, которые провели не один час у зеркала, подбирая образ, их спутники выбрали другую тактику.
«Нос повыше, уверенность в себе, четкая походка, улыбка от уха до уха. И все. И уже парень любой будет готов. Я просто встал, сходил в душ, надел свой костюм и уже готов», – объяснили Данила Романюк и Константин Жбанков.
Участники бала – студенты, победители олимпиад, лауреаты творческих конкурсов, волонтеры и спортсмены. Больше 300 молодых людей, которые стали лучшими в своем деле. Александр Лукашенко поблагодарил за это их родителей и наставников.
Лукашенко добавил: проводить бал во Дворце Независимости
Александр Лукашенко пожелал хорошо провести вечер, что они и сделали. Веселилась под ритмы ча-ча-ча, латино и рок-н-рола.
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Больше 300 молодых людей, которые стали лучшими в своем деле, пришли на новогодний бал во Дворец Независимости.
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