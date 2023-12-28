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Александр Лукашенко поблагодарил родителей и наставников талантливой молодежи

28.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поблагодарил родителей и наставников талантливой молодежи
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Во Дворце Независимости Беларуси прошел Новогодний бал для молодежи. Вместо важных политических совещаний – вальс, полонез и мазурка. В зале торжественных церемоний собрались юноши и девушки со всей страны. Как прошел праздник, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Единственный раз в году и только для них Дворец Независимости кардинально меняет свой облик. В этот вечер рабочая резиденция президента – для музыки, танцев и молодежи.

«Этот день настал. И я думаю, все получают кайф. И мы счастливы, что смогли сюда попасть», – поделились София и Амалия.

Открывают бал дебютанты. За их уверенными па несколько месяцев репетиций. В программе танец-шествие полонез, головокружительный вальс, полька и мазурка.

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«Мы были знакомы, конечно, до репетиций. Но сами репетиции нас очень сблизили. Любимый танец у нас, конечно же, появился. Это полька. С ней просто больше всего сложностей было. Много было эмоций во время репетиций», – сказали участники бала Виктория Шамко и Максим Будницкий.

«Сколько было стерто мозолей, сколько было слез пролито в поисках идеального платья. Но сегодня мы находимся здесь и ощущаем эту сказку. Я, допустим, как маленькая принцесса», – отметила Диана Козловская.

В отличие от дам, которые провели не один час у зеркала, подбирая образ, их спутники выбрали другую тактику.

«Нос повыше, уверенность в себе, четкая походка, улыбка от уха до уха. И все. И уже парень любой будет готов. Я просто встал, сходил в душ, надел свой костюм и уже готов», – объяснили Данила Романюк и Константин Жбанков.

Участники бала – студенты, победители олимпиад, лауреаты творческих конкурсов, волонтеры и спортсмены. Больше 300 молодых людей, которые стали лучшими в своем деле. Александр Лукашенко поблагодарил за это их родителей и наставников.

«Это они привели вас во Дворец Независимости, потому что вырастили и воспитали. Научили ставить правильные цели, добиваться их. А вот с завтрашнего дня вы начнете писать свою историю уже собственной рукой. Здесь нет случайных людей. Вы лучшие», – сказал президент Республики Беларусь.

Лукашенко добавил: проводить бал во Дворце Независимости уже традиция. Но для тех, кто вальсирует, это не простой праздник.

«Завтра вы шагнете, возможно, в большую политику и будете нести ответственность за все то, что происходит в нашем государстве. И если Дворец Независимости – символ нашей государственности, то вы – символ будущего. Значит, будущее в ваших руках. Кто к этому еще не готов, не осознал – готовьтесь», – сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал хорошо провести вечер, что они и сделали. Веселилась под ритмы ча-ча-ча, латино и рок-н-рола.

Традиция Новогодних балов во Дворце Независимости появилась в 2018 году.



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Больше 300 молодых людей, которые стали лучшими в своем деле, пришли на новогодний бал во Дворец Независимости.
 
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