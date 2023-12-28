Александр Лукашенко поблагодарил родителей и наставников талантливой молодежи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во Дворце Независимости Беларуси прошел Новогодний бал для молодежи . Вместо важных политических совещаний – вальс, полонез и мазурка. В зале торжественных церемоний собрались юноши и девушки со всей страны. Как прошел праздник, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Единственный раз в году и только для них Дворец Независимости кардинально меняет свой облик. В этот вечер рабочая резиденция президента – для музыки, танцев и молодежи.

«Этот день настал. И я думаю, все получают кайф. И мы счастливы, что смогли сюда попасть», – поделились София и Амалия.

Открывают бал дебютанты. За их уверенными па несколько месяцев репетиций. В программе танец-шествие полонез, головокружительный вальс, полька и мазурка.