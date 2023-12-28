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Лукашенко принял участие в благотворительной акции «Наши дети»

28.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко принял участие в благотворительной акции «Наши дети»
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в благотворительной акции «Наши дети», передает «МИР 24».

В предновогодние дни чиновники и общественники исполняют желания маленьких белорусов.

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«Это великий праздник. Спасибо всем, кто поддерживает эту традицию, окружая вниманием и заботой детей. Мы видим, что творится в разных уголках нашей планеты. И мы делаем все для того, чтобы те детишки, которые не имеют такой возможности собраться в красивом зале и поговорить со своим президентом, приезжали к нам. И чувствовали себя как дома. В Беларуси нет чужих детей. Беларусь была и будет открыта для тех, кто потерял мир в своих странах», – сказал белорусский лидер.

На главную концертную площадку страны приехали дети не только из Беларуси. Много юных зрителей прибыло из России, Латвии и даже из сектора Газа. Среди гостей были и те, кто особенно нуждается в поддержке, – ребята из неполных семей, сироты и дети с инвалидностью. Президент посоветовал всем стремиться к своей цели несмотря ни на какие трудности.



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В предновогодние дни чиновники и общественники исполняют желания ребят из неполных семей, сирот и детей с инвалидностью.
 
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