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Россия и Беларусь будут сотрудничать в сфере мирного атома
28.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия подпишут меморандум о
В планах и развитие электротранспорта и разработка радиофармпрепаратов. Такие лекарства помогут эффективнее лечить пациентов с онкологией. Недавно в Беларуси официально зарегистрировали аппарат для получения оксида азота из воздуха. Он попадает в бронхи человека и помогает лечить десятки болезней: от пневмонии до инсульта. Разработка – российская. Партнеры готовы поставлять ее в белорусские клиники.
Меморандум страны планируют подписать в начале предстоящего года.
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Об этом заявила заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям страны Татьяна Столярова.
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