Россия и Беларусь будут сотрудничать в сфере мирного атома

В планах и развитие электротранспорта и разработка радиофармпрепаратов. Такие лекарства помогут эффективнее лечить пациентов с онкологией. Недавно в Беларуси официально зарегистрировали аппарат для получения оксида азота из воздуха. Он попадает в бронхи человека и помогает лечить десятки болезней: от пневмонии до инсульта. Разработка – российская. Партнеры готовы поставлять ее в белорусские клиники.



«Есть очень важный нюанс, терапия оксидом азота, она существовала 30 лет, но это требовало всегда прокладки трубопроводов, поставки очищенного газа, большие капзатраты. Теанокс требует для своего эффективного использования трех вещей: грамотного пациента, палаты и электрической розетки», – рассказал директор странового офиса госкорпорации «Росатом» в Беларуси Станислав Левицкий.

Меморандум страны планируют подписать в начале предстоящего года.