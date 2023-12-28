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Россия и Беларусь будут сотрудничать в сфере мирного атома

28.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь будут сотрудничать в сфере мирного атома
 Фото: МТРК «Мир»

Беларусь и Россия подпишут меморандум о сотрудничестве в использовании мирного атома. Об этом заявила заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям страны Татьяна Столярова. Она отметила, что проектов немало, причем в разных отраслях, передает «МИР 24».

«Подписание меморандума в атомной неэнергетической и неатомной сфере позволит углубить взаимоотношения Республики Беларусь и Российской Федерации», – отметил заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Татьяна Столярова.

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В планах и развитие электротранспорта и разработка радиофармпрепаратов. Такие лекарства помогут эффективнее лечить пациентов с онкологией. Недавно в Беларуси официально зарегистрировали аппарат для получения оксида азота из воздуха. Он попадает в бронхи человека и помогает лечить десятки болезней: от пневмонии до инсульта. Разработка – российская. Партнеры готовы поставлять ее в белорусские клиники.

«Есть очень важный нюанс, терапия оксидом азота, она существовала 30 лет, но это требовало всегда прокладки трубопроводов, поставки очищенного газа, большие капзатраты. Теанокс требует для своего эффективного использования трех вещей: грамотного пациента, палаты и электрической розетки», – рассказал директор странового офиса госкорпорации «Росатом» в Беларуси Станислав Левицкий.

Меморандум страны планируют подписать в начале предстоящего года.



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Об этом заявила заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям страны Татьяна Столярова.
 
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