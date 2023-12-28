Развитие 4G-сети, рост трафика и запуск чат-бота. life:) подвел итоги 2023 года

Источник материала: ProBusiness

Мобильный оператор life:) подвел итоги деятельности в 2023 году и проанализировал цифровые привычки белорусов. В этом году компания продолжила работать над расширением зоны 4G-покрытия, радовала абонентов разработкой новых digital-решений и запуском программы лояльности.

Развитие 4G-сети





За 2023 год life:) предоставил абонентам доступ к 230 новым базовым станциям в диапазонах 800/1800 МГц. Это позволило обеспечить еще больший охват 4G-покрытия, стабильность сигнала и более высокую скорость интернета в городах и сельской местности.

Благодаря работам по улучшению 4G-сети, которые life:) проводит совместно с инфраструктурным оператором beCloud, доступ к 4G от life:) предоставляется в более чем 20 000 городах, сёлах, деревнях, агрогородках страны на 79% территории Беларуси.

Наиболее заметный рост базовых станций в этом году отмечается в Гродненской области — за счет запуска 4G-станций диапазона 800 МГц в сельской местности. Сигнал 4G стал доступен жителям таких населенных пунктов как Острино, Радунь, Жировичи, Козловщина, Коробчины, Поречье, Юратишки и др.

Благодаря широкому охвату 4G-покрытия 91% абонентов life:), которые пользуются мобильным интернетом, используют услуги стандарта LTE.

В планах по развитию сети на 2024 год — продолжать расширять территорию покрытия и емкость сети для дальнейшего обеспечения высоких скоростей и бесперебойного мобильного интернета.

Больше трафика и самая «качающая» область

За 2023 год потребление интернет-трафика абонентами life:) увеличилось на 22%. Активнее всего наращивали гигабайты в Брестской области — потребление здесь выросло на 35%. Второе и третье место занимает Витебская и Могилевская области.

Самая популярная соцсеть у белорусов

Самой популярной соцсетью среди абонентов life:) стал TikTok. Из всего объема мобильного интернета, потраченного на соцсети, на TikTok приходится 41% трафика. На втором месте Telegram (17,6%), который многие digital-эксперты уже относят в категорию соцсетей. Вслед с небольшой разбежкой идут Facebook (12,8%), VK (12,4%) и Instagram (12,2%). Завершают список «Одноклассники» и Twitter.

Запуск программы лояльности

В сентябре life:) запустил программу лояльности «Для своих». Теперь абоненты оператора могут объединяться в группы и ежемесячно получать скидки на тарифы от 5 до 15%. К программе уже подключились более 16 000 абонентов.

Запуск чат-бота





В уходящем году life:) продолжил расширять возможности своих продуктов, предлагать более технологические решения для улучшения пользовательского опыта. В июле 2023-го был запущен чат-бот. Сейчас он доступен в мессенджерах и на сайте, а уже в начале следующего года им можно будет пользоваться в приложении Мой life:).

С момента запуска чат-бот обработал 52% обращений без помощи сотрудников. На сегодняшний день в бот загружено более 60 сценариев. Он может проверять баланс и тариф, подключенные услуги, советовать оптимальный тарифный план, помогать его заменить, подсказать последовательность шагов, если на балансе закончились средства, помочь с восстановлением PIN- или PUK-кодов.

В дальнейших планах — расширение сценариев и работа над улучшением распознания существующих, чтобы общение с чат-ботом для пользователя было еще проще и быстрее.

Рост пользователей и улучшения в Мой life:)





В приложении Мой life:) была значительно усилена безопасность, выставлены более надёжные требования к паролям пользователей, обновлён процесс подтверждения операций с использованием временного кода. Также владельцы устройств с iOS получили крупное обновление — теперь они могут дополнительно защитить приложение через FaceID и участвовать в популярной среди абонентов акции «Понетки понирога».

Благодаря улучшениям приложение Мой life:) стало популярнее — количество пользователей за год выросло на 38,5%.

Тарифные улучшения

В январе life:) добавил до 200 минут в самые популярные тарифы среди абонентов, оставив прежнюю стоимость абонплаты. В июне оператор добавил Копилку в тариф Старт — за каждые 2 входящие минуты из других сетей абоненту начисляется 1 бесплатная минута для звонков с life:) на номера других операторов (по Беларуси).

Самый популярный тариф среди абонентов в 2023 году — Бесконечный Pro. Удачное наполнение тарифа — безлимит интернета и минут во все сети. Год к году количество пользователей тарифа выросло на 12%.

Расширение торговой сети

Сейчас торговые точки life:) представлены в 319 населенных пунктах (включая агрогородки, поселки и деревни). За год их количество увеличилось на 31%. Рост можно отметить и в торговых точках, осуществляющих продажу комплектов life:) для дистанционной регистрации. Показатель вырос на 17%.

Рост выручки и абонентской базы

В 2023 году life:) нарастил финансовые показатели. Выручка компании за январь-сентябрь 2023-го нарастающим итогом (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) увеличилась на 18%, а рентабельность по EBITDA за тот же период составила 46% — рост на 16,5 процентных пункта.

Активная абонентская база оператора в январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го увеличилась на 9,1% и составила 1,2 млн абонентов.