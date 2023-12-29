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Белорусско-китайский медцентр открылся в индустриальном парке Минска

29.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусско-китайский медцентр открылся в индустриальном парке Минска
 Фото: МТРК «Мир»

Услуги традиционной китайской медицины будут оказывать в Беларуси. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич открыл новый белорусско-китайский центр в индустриальном парке «Великий камень», передает «МИР 24».

Глава Минздрава отметил, что клиника будет востребована у иностранных пациентов благодаря ее выгодному географическому положению. Здесь объединили европейские подходы медицинские и традиционное китайское врачевание. Центр оснащен самым современным оборудованием белорусского и китайского производства. В медцентре будут вместе работать специалисты из обеих стран.

«Качество оказываемых медицинских услуг и их квалификация будет являться самой высокой. Центр развертывается для пациентов Республики Беларусь, безусловно, с учетом расположения парка. Мы надеемся и уверены в том, что это будет проводник медицинских услуг именно для гостей не только нашей столицы, но и нашей страны», – заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

«Нам повезло, у нас есть консультант – это гражданин Китая, который непосредственно сам занимается традиционной китайской медициной на нашей территории. При этом наши специалисты белорусские прошли достойное обучение в Китайской Народной Республике, имеют соответствующий диплом», – сообщил директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Дмитрий Гринько.

Президент Александр Лукашенко поручил создать такой совместный проект после своего визита в Китай в марте этого года.



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В центре будут вместе работать специалисты из обеих стран.
 
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