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Белорусско-китайский медцентр открылся в индустриальном парке Минска
29.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Услуги традиционной китайской медицины будут оказывать в Беларуси. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич открыл новый белорусско-китайский центр в индустриальном парке «Великий камень», передает «МИР 24».
Глава Минздрава отметил, что клиника будет востребована у иностранных пациентов благодаря ее выгодному географическому положению. Здесь объединили европейские подходы медицинские и традиционное китайское врачевание. Центр оснащен самым современным оборудованием белорусского и китайского производства. В медцентре будут вместе работать специалисты из обеих стран.
«Нам повезло, у нас есть консультант – это гражданин Китая, который непосредственно сам занимается традиционной китайской медициной на нашей территории. При этом наши специалисты белорусские прошли достойное обучение в Китайской Народной Республике, имеют соответствующий диплом», – сообщил директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Дмитрий Гринько.
Президент Александр Лукашенко поручил создать такой совместный проект после своего
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В центре будут вместе работать специалисты из обеих стран.
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