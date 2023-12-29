С «наличкой» теперь надо работать по-другому. Нацбанк изменил правила для ИП и юрлиц

Источник материала: ProBusiness





Национальный банк Беларуси оптимизировал работу субъектов хозяйствования с наличными деньгами. Постановлением Правления от 20 декабря 2023 года № 472 утверждена новая «Инструкция о порядках ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами». Документ вступит в силу с 1 января 2024 года. Он уже есть в реестре , но пока официально не опубликован.

Инструкция предусматривает ряд изменений и дополнений, учитывающих практический опыт работы субъектов хозяйствования с наличными денежными средствами.

В частности, индивидуальным предпринимателям предоставлено право самостоятельного определения порядка и сроков сдачи наличных белорусских рублей, независимо от того, с какой периодичностью они поступают в кассу (постоянно, непостоянно).

Инструкция также дополнена порядком приема субъектами хозяйствования наличных белорусских рублей, в том числе памятных банкнот, памятных и слитковых (инвестиционных) монет.

С учетом подходов, изложенных в иных нормативных правовых актах, внесены изменения в перечень подтверждающих документов, которые необходимо прилагать к отчету об израсходованных суммах.

Кроме того, документ содержит порядок отражения в отчете об израсходованных суммах расходов по найму жилого помещения без необходимости представления подтверждающих документов. Также инструкция дополнена нормами, предусматривающими право приема наличных белорусских рублей отдельными субъектами хозяйствования без соблюдения предельно допустимого размера расчетов на протяжении одного дня, но не более 100 базовых величин (то есть 4000 белорусских рублей) по каждому платежу.