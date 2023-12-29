Кофе, пончики и прочие сладости: какие франшизы были самыми популярными в Беларуси в 2023-м

Источник материала: ProBusiness

Рынок франчайзинга в Беларуси, наконец, начал снова расти. За 11 месяцев 2023 года уже зарегистрировано больше договоров, чем в 2022-м. Есть и личные рекорды отдельных франчайзеров. Кроме того, в этой области немного изменилось законодательство, поэтому «Про бизнес» попросил председателя ассоциации «Белфранчайзинг» Ольгу Леонтьеву рассказать, что происходило на рынке весь год и как нужно будет работать дальше.



Ольга Леонтьева

Председатель ассоциации «Белфранчайзинг»

«Подавляющее большинство франшиз — из сферы общепита»

— Начнем со статистики по договорам франчайзинга. Напомню, что они должны быть зарегистрированы в Национальном центре интеллектуальной собственности. Количество зарегистрированных договоров не отражает все реально состоявшиеся франчайзинговые сделки, но объективно демонстрирует тренды.

С 2015 года мы наблюдаем ежегодный рост количества зарегистрированных договоров (за исключением 2020 года). Еще нет данных о регистрации договоров в декабре 2023 года, но за 11 месяцев зарегистрировано 172 договора франчайзинга, что на 25% больше, чем за весь 2022 год.

Практически все договоры заключены между белорусскими субъектами хозяйствования, 4 — с российскими франчайзерами, 2 — со швейцарским, 1 — с итальянским. По сфере деятельности подавляющее большинство франшиз — из сферы общепита (включая кофе-поинты) и торговли (кондитерские изделия, одежда, строительные товары, велосипеды, автомобильные запчасти, иные товары). В услугах продавались франшизы в фитнесе, бытовых услугах (салоны красоты, чистка обуви).

Лидер рынка по числу зарегистрированных договоров — «Кофе Саунд групп». В 2023 году компания открыла 200-ую кофейню под своим брендом. Основной прирост произошел с запуском программы развития кофеен самообслуживания. Также много договоров зарегистрировали производители кондитерской продукции — «Красный пищевик», «Спартак», «Коммунарка». Более 30 новых точек у сети пончиковых «Пон-пушка», которые в этом году развивались не только в нашей стране, но и успешно вышли на российский рынок.

«Компании не гнались за количеством открытых точек, а искали лояльных бренду франчайзи, которые будут работать долго»

Спрос на франшизы по итогам 2023 года также вырос по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем, многие компании-франчайзеры отметили, что время между поступлением запроса и заключением договора выросло. Отчасти на это могло повлиять и поведение самих франчайзеров — больше половины из опрошенных компаний отметили, что в 2023 году делали ставку не на количество открытых точек, а на отбор франчайзи, которые заинтересованы в долгом сотрудничестве и лояльны к бренду.



Фото: carte.by

Наиболее просматриваемые франшизы в нашем каталоге:

Настоящая пекарня (российская франшиза, объединяющая более 700 точек в 8 странах);

(российская франшиза, объединяющая более 700 точек в 8 странах); К офе Саунд (белорусская сеть кофеен, открывшая в 2023 году 200-й объект);

(белорусская сеть кофеен, открывшая в 2023 году 200-й объект); Тунец (российская франшиза суши-бара с доставкой, представленная более чем 130 точками, открыла в 2023 году 10 точек в Беларуси);

(российская франшиза суши-бара с доставкой, представленная более чем 130 точками, открыла в 2023 году 10 точек в Беларуси); Хинкальня (франшиза грузинских ресторанов, в 2023 году зарегистрировано 40 договора франчайзинга);

(франшиза грузинских ресторанов, в 2023 году зарегистрировано 40 договора франчайзинга); Адреналин (белорусская франшиза фитнес-клубов, в 2023 году было открыто 3 клуба).

Несколько интересных фактов Впервые с 2016 года на белорусском рынке самую большую долю занимают белорусские франшизы . По итогам 2023 года их доля составила 40%. Далее следуют российские франшизы — их доля на нашем рынке составляет 38%.

с 2016 года на белорусском рынке . По итогам 2023 года их доля составила 40%. Далее следуют российские франшизы — их доля на нашем рынке составляет 38%. В 2023 году мы усилили развитие программ сотрудничества с коллегами из России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана . Белорусские франчайзеры принимали участие в выставках франшиз, которые проходили в этих странах. В следующем году будет создан единый каталог франшиз — как инструмент дополнительной помощи в продвижении франчайзинговых предложений. Пройдет не менее 4 совместных мероприятий по развитию франчайзинга.

. Белорусские франчайзеры принимали участие в выставках франшиз, которые проходили в этих странах. Пройдет не менее 4 совместных мероприятий по развитию франчайзинга. Белорусские компании-франчайзеры отметили следующие проблемы, с которыми они столкнулись в 2023 году при развитии франчайзинговых сетей: сложность с набором персонала в новые франчайзинговые объекты (52% опрошенных), сложность с подбором помещения под новые франчайзинговые объекты (26% опрошенных), мало запросов на приобретение франшизы (13% опрошенных).

«Изменения в законодательстве несущественные, но их важно знать»

Закон от 13 ноября 2023 года № 312-З «Об изменении кодексов» внес комплексные изменения в Гражданский кодекс, в том числе некоторые изменения затронули отношения франчайзинга. Принятые изменения не являются существенными, но отметим их:

Определено, что «индивидуальные предприниматели могут заключать договор франчайзинга только в качестве пользователей, а также быть стороной в договоре комплексной предпринимательской сублицензии».

В соответствии с нормами белорусского законодательства (в отличие от многих других стран) обязательным элементом франшизы в нашей стране является предоставление права использовать фирменное наименование владельца франшизы. Фирменное наименование возникает только у юридических лиц, поэтому индивидуальные предприниматели и раньше не могли выступать правообладателями по договору франчайзинга. Теперь это прямо прописано в Гражданском кодексе.

Вместе с тем, если индивидуальный предприниматель приобрел франшизу с правом последующего предоставления комплексных предпринимательских сублицензий (субфраншиз), то такой предприниматель может выступать стороной по договору комплексной предпринимательской сублицензии.