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Кофе, пончики и прочие сладости: какие франшизы были самыми популярными в Беларуси в 2023-м
29.12.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Рынок франчайзинга в Беларуси, наконец, начал снова расти. За 11 месяцев 2023 года уже зарегистрировано больше договоров, чем в 2022-м. Есть и личные рекорды отдельных франчайзеров. Кроме того, в этой области немного изменилось законодательство, поэтому «Про бизнес» попросил председателя ассоциации
«Подавляющее большинство франшиз — из сферы общепита»
— Начнем со статистики по договорам франчайзинга. Напомню, что они должны быть зарегистрированы в Национальном центре интеллектуальной собственности. Количество зарегистрированных договоров не отражает все реально состоявшиеся франчайзинговые сделки, но объективно демонстрирует тренды.
С 2015 года мы наблюдаем ежегодный рост количества зарегистрированных договоров (за исключением 2020 года). Еще нет данных о регистрации договоров в декабре 2023 года, но за 11 месяцев зарегистрировано 172 договора франчайзинга, что на 25% больше, чем за весь 2022 год.
Практически все договоры заключены между белорусскими субъектами хозяйствования, 4 — с российскими франчайзерами, 2 — со швейцарским, 1 — с итальянским. По сфере деятельности подавляющее большинство франшиз — из сферы общепита (включая кофе-поинты) и торговли (кондитерские изделия, одежда, строительные товары, велосипеды, автомобильные запчасти, иные товары). В услугах продавались франшизы в фитнесе, бытовых услугах (салоны красоты, чистка обуви).
Лидер рынка по числу зарегистрированных договоров — «Кофе Саунд групп». В 2023 году компания открыла 200-ую кофейню под своим брендом. Основной прирост произошел с запуском программы развития кофеен самообслуживания. Также много договоров зарегистрировали производители кондитерской продукции — «Красный пищевик», «Спартак», «Коммунарка». Более 30 новых точек у сети пончиковых «Пон-пушка», которые в этом году развивались не только в нашей стране, но и успешно вышли на российский рынок.
«Компании не гнались за количеством открытых точек, а искали лояльных бренду франчайзи, которые будут работать долго»
Спрос на франшизы по итогам 2023 года также вырос по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем, многие компании-франчайзеры отметили, что время между поступлением запроса и заключением договора выросло. Отчасти на это могло повлиять и поведение самих франчайзеров — больше половины из опрошенных компаний отметили, что в 2023 году делали ставку не на количество открытых точек, а на отбор франчайзи, которые заинтересованы в долгом сотрудничестве и лояльны к бренду.
Наиболее просматриваемые франшизы в нашем каталоге:
«Изменения в законодательстве несущественные, но их важно знать»
Закон от 13 ноября 2023 года № 312-З «Об изменении кодексов» внес комплексные изменения в Гражданский кодекс, в том числе некоторые изменения затронули отношения франчайзинга. Принятые изменения не являются существенными, но отметим их:
В соответствии с нормами белорусского законодательства (в отличие от многих других стран) обязательным элементом франшизы в нашей стране является предоставление права использовать фирменное наименование владельца франшизы. Фирменное наименование возникает только у юридических лиц, поэтому индивидуальные предприниматели и раньше не могли выступать правообладателями по договору франчайзинга. Теперь это прямо прописано в Гражданском кодексе.
Вместе с тем, если индивидуальный предприниматель приобрел франшизу с правом последующего предоставления комплексных предпринимательских сублицензий (субфраншиз), то такой предприниматель может выступать стороной по договору комплексной предпринимательской сублицензии.
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Рынок франчайзинга в Беларуси, наконец, начал снова расти. За 11 месяцев 2023 года уже зарегистрировано больше договоров, чем в 2022-м. Есть и личные рекорды отдельных...
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