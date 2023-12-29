МТРК «Мир» и ГАИ Минска поздравили белорусов с наступающим Новым годом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минска поздравили белорусов с наступающим Новым годом" height="100%" width="670">

«Елка на колесах» – совместная новогодняя акция представительства МТРК «Мир» в Беларуси и ГАИ Минска. Дед Мороз и Снегурочка подарили автолюбителям главный атрибут наступающих праздников, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Продолжить песню, исполнить танец или прочитать стихотворение – обязательное условие праздничной акции. За фантазию, творчество и безаварийное поведение на дорогах – сюрприз. В подарке Деда Мороза и Снегурочки – новогодняя елка и сладости.

«Любой сюрприз – приятный. Поэтому, естественно, подняли настроение. Спасибо!», – поделилась водитель Емилия Васильева.

Подарок избавит водителей от части предпраздничных хлопот. Вместо того чтобы стоять в очереди на елочном базаре и тратить время на выбор, удачливые водители смогут вырастить свое дерево. Оно – живое, в кадке.

«Уже забот станет меньше. В прошлом году ставили искусственную, привезли из деревни. В этот раз будет живая. Приятнее», – рассказал водитель Павел Немирович.

«Эту елку высадим на даче. Там еще нет ни одной елки, только пару яблонь. Будет одна елочка», – рассказал водитель Александр Нагорный.

Подарочная ель – особенная. Дерево небольших размеров, но с пышными ветками. На одном месте растет до полувека, поэтому сможет стать по-настоящему семейным.

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