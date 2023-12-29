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МТРК «Мир» и ГАИ Минска поздравили белорусов с наступающим Новым годом

29.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: МТРК «Мир»

«Елка на колесах» – совместная новогодняя акция представительства МТРК «Мир» в Беларуси и ГАИ Минска. Дед Мороз и Снегурочка подарили автолюбителям главный атрибут наступающих праздников, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Продолжить песню, исполнить танец или прочитать стихотворение – обязательное условие праздничной акции. За фантазию, творчество и безаварийное поведение на дорогах – сюрприз. В подарке Деда Мороза и Снегурочки – новогодняя елка и сладости.

«Любой сюрприз – приятный. Поэтому, естественно, подняли настроение. Спасибо!», – поделилась водитель Емилия Васильева.

Подарок избавит водителей от части предпраздничных хлопот. Вместо того чтобы стоять в очереди на елочном базаре и тратить время на выбор, удачливые водители смогут вырастить свое дерево. Оно – живое, в кадке.

«Уже забот станет меньше. В прошлом году ставили искусственную, привезли из деревни. В этот раз будет живая. Приятнее», – рассказал водитель Павел Немирович.

«Эту елку высадим на даче. Там еще нет ни одной елки, только пару яблонь. Будет одна елочка», – рассказал водитель Александр Нагорный.

Подарочная ель – особенная. Дерево небольших размеров, но с пышными ветками. На одном месте растет до полувека, поэтому сможет стать по-настоящему семейным.

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«Друзья, слушайте Радио «МИР», смотрите телеканал «МИР», следите за новостями. У нас очень много разных акций. Всегда есть шанс стать участником одной из них и получить ценный подарок. Будьте счастливы в Новом году! С Новым годом вас!», – поделилились Дед Мороз и Снегурочка от представительства МТРК «Мир» в Беларуси.

Место для акции выбрали безопасное. Это было главным критерием ГАИ. Предновогодняя суета не должна мешать дорожному движению.

«В преддверии Нового года мы решили провести такую акцию, порадовать наших участников дорожного движения, чтобы чувствовали, что сотрудники Госавтоинспекции зачастую – это помощники водителю для нормального функционирования общественного транспорта, движения», – рассказал начальник отдела ГАИ РУВД Администрации Центрального района Минска Валерий Мосенза.

Порадовать получилось не только водителей легковушек. Праздничная остановка была у троллейбусов и маршруток. Команда телерадиокомпании «Мир» смогла уместить поздравление всех пассажиров в две минуты. Пауза не нарушила график движения.



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Теги: Новости, Минск
 
 
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Дед Мороз и Снегурочка подарили автолюбителям елки в кадках и сладости.
 
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