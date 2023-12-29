|
МТРК «Мир» и ГАИ Минска поздравили белорусов с наступающим Новым годом
29.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинска поздравили белорусов с наступающим Новым годом" height="100%" width="670">
«Елка на колесах» – совместная
Продолжить песню, исполнить танец или прочитать стихотворение – обязательное условие праздничной акции. За фантазию, творчество и безаварийное поведение на дорогах – сюрприз. В подарке Деда Мороза и Снегурочки – новогодняя елка и сладости.
Подарок избавит водителей от части предпраздничных хлопот. Вместо того чтобы стоять в очереди на елочном базаре и тратить время на выбор, удачливые водители смогут вырастить свое дерево. Оно – живое, в кадке.
«Эту елку высадим на даче. Там еще нет ни одной елки, только пару яблонь. Будет одна елочка», – рассказал водитель Александр Нагорный.
Подарочная ель – особенная. Дерево небольших размеров, но с пышными ветками. На одном месте растет до полувека, поэтому сможет стать по-настоящему семейным.
Место для акции выбрали безопасное. Это было главным критерием ГАИ. Предновогодняя суета не должна мешать дорожному движению.
Порадовать получилось не только водителей легковушек. Праздничная остановка была у троллейбусов и маршруток. Команда телерадиокомпании «Мир» смогла уместить поздравление всех пассажиров в две минуты. Пауза не нарушила график движения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дед Мороз и Снегурочка подарили автолюбителям елки в кадках и сладости.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)