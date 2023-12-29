Лукашенко предложил построить в России торговые центры с белорусскими товарами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко предложил построить торговые центры с белорусскими товарами в российских городах. Такая идея появилась у президента во время посещения Первого национального торгового дома, сообщает «МИР 24».

«Меня меньше всего волновала торговля. Меня волновало то, чтобы наши регионы были здесь представлены, чтобы они не плакали, что их в Минск не пускают, торговать невозможно, товар продавать невозможно. Продавайте, но хотелось бы, чтобы это было начало. В этом отношении нам надо с таким строительством идти не только по Беларуси, но и в России начинать. Притом россияне ведь не против. Особенно в Петербурге люди идут навстречу. Вывози свой товар и продавай. И люди на белорусское хорошо реагируют», – отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Концепция центра – уникальная. Магазины здесь расположены не по видам продукции, а по регионам. Так, за несколько часов можно побывать в каждой области и купить брестский сыр, витебский ковер и гродненский хрусталь. Здание, в котором появился торговый дом, долгое время числилось в долгостроях и было заброшено. По поручению президента его превратили в место, где собраны фирменные магазины белорусской продукции. Национальный торговый дом планируют включить в туристические маршруты по Беларуси.

На этажах выше торгового центра появится арендное жилье для военнослужащих.