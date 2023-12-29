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Лукашенко предложил построить в России торговые центры с белорусскими товарами
29.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко предложил построить торговые центры с
Концепция центра – уникальная. Магазины здесь расположены не по видам продукции, а по регионам. Так, за несколько часов можно побывать в каждой области и купить брестский сыр, витебский ковер и гродненский хрусталь. Здание, в котором появился торговый дом, долгое время числилось в долгостроях и было заброшено. По поручению президента его превратили в место, где собраны фирменные магазины белорусской продукции. Национальный торговый дом планируют включить в туристические маршруты по Беларуси.
На этажах выше торгового центра появится арендное жилье для военнослужащих.
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В пятницу глава республики посетил Первый национальный торговый дом.
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