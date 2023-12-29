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«Он начинается в сердце»: белорус – о работе Дедом Морозом

29.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый год – «горячее» время для аниматоров и актеров. Олег Дроздов меняет зимний гардероб на шубу с посохом уже двадцать лет подряд. Когда-то был начальником детского лагеря, сейчас его работа – исполнять желания.

«Что-то свыше мне подсказало, что есть возможность таким образом развиваться: и я пошел работать Дедом Морозом. И благодаря этому, собственно, у меня произошел коренной перелом в жизни. У меня появилась семья. И у меня как-то все наладилось. Все стало на ноги», – говорит о начале карьеры Олег Дроздов.

Тогда и у самого Деда Мороза начали сбываться мечты. Снегурочка-коллега стала женой. Появилась семья. А спустя годы – большой опыт работы и кредит доверия от постоянных клиентов.

«Минимальное актерское понимание, сценическая речь – этого было бы достаточно. Но первостепенная задача – найти доброго Деда Мороза. Потому что ребенок должен поверить, должен увидеть вас и ожидать с вами встречи, только тогда он поймет, что вы настоящий», – рассказывает как выбирать Деда Мороза Олег.

Но чаще внешность Дедушки Мороза уходит на второй план. Люди не выбирают того, кто просто занимается самолюбованием.

«Он начинается в сердце»: белорус – о работе Дедом Морозом

«Дед Мороз Деду Морозу большая рознь. Если человек просто надел костюм Деда Мороза, бороду и принес вам подарок, это не Дед Мороз, это почтальон. В первую очередь, Дед Мороз начинается в сердце», – говорит Олег Дроздов.

Чтобы найти клиентов, нужно очарование. И в первую очередь, даже не для самого ребенка, а для его…мамы.

«90% заказчиков Деда Мороза – это женщины. Они заказывают Деда Мороза в семью, организуют какие-то мероприятия, приглашают Деда Мороза в детский сад, школу. В основном коммуникация происходит с женщиной», – рассказывает мужчина.

Под Новый год, когда все отдыхают, Олег Дроздов зарабатывает. Но прибыльной профессия Дедушки становится не сразу.

«Когда студент, у которого есть пару выходных и который пошел в ГУМе купил костюм, повесил ватную бороду, – это одна цена. Другая цена, это, конечно, когда к вам приходит человек, у которого дорогая борода из яка. У меня, например, есть расписные костюмы ручной работы, они стоят по тысяче, по полторы тысячи долларов. Если в этом эквиваленте говорить, естественно, эти два человека, не могут работать за одну и ту же цену», – делится мнением о «ценообразовании» в среде Дедов Морозов Олег.

Некоторые взрослые все еще верят в волшебство и в силу мысли. Дед Мороз точно не врет!

«Ко мне приходит много взрослых. Мы общаемся, они держатся за мой посох, которому уже 20 лет, внутренне загадывают желания: эти желания сбываются», – говорит мужчина.

Работа Дедом Морозом, признается Олег, не столько бизнес, сколько занятие для души. Через это, казалось бы, сказочное общение, он тоже проживает праздник.

«Он начинается в сердце»: белорус – о работе Дедом Морозом

«Новый год – это система покаяния и очищения. Мы садимся даже за стол и думаем о том, что были, может быть, не самые светлые моменты в этом году, и просим внутренне у самого себя прощения, у своих родных, близких о том, чтобы эти ошибки ушли в сторону. Мы все надеемся на лучшее», – улыбается Олег.



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Олег Дроздов меняет зимний гардероб на шубу с посохом уже двадцать лет подряд.
 
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