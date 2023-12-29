«Он начинается в сердце»: белорус – о работе Дедом Морозом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый год – «горячее» время для аниматоров и актеров. Олег Дроздов меняет зимний гардероб на шубу с посохом уже двадцать лет подряд. Когда-то был начальником детского лагеря, сейчас его работа – исполнять желания.

«Что-то свыше мне подсказало, что есть возможность таким образом развиваться: и я пошел работать Дедом Морозом. И благодаря этому, собственно, у меня произошел коренной перелом в жизни. У меня появилась семья. И у меня как-то все наладилось. Все стало на ноги», – говорит о начале карьеры Олег Дроздов.

Тогда и у самого Деда Мороза начали сбываться мечты. Снегурочка-коллега стала женой. Появилась семья. А спустя годы – большой опыт работы и кредит доверия от постоянных клиентов.

«Минимальное актерское понимание, сценическая речь – этого было бы достаточно. Но первостепенная задача – найти доброго Деда Мороза. Потому что ребенок должен поверить, должен увидеть вас и ожидать с вами встречи, только тогда он поймет, что вы настоящий», – рассказывает как выбирать Деда Мороза Олег.

Но чаще внешность Дедушки Мороза уходит на второй план. Люди не выбирают того, кто просто занимается самолюбованием.





«Дед Мороз Деду Морозу большая рознь. Если человек просто надел костюм Деда Мороза, бороду и принес вам подарок, это не Дед Мороз, это почтальон. В первую очередь, Дед Мороз начинается в сердце», – говорит Олег Дроздов.

Чтобы найти клиентов, нужно очарование. И в первую очередь, даже не для самого ребенка, а для его…мамы.

«90% заказчиков Деда Мороза – это женщины. Они заказывают Деда Мороза в семью, организуют какие-то мероприятия, приглашают Деда Мороза в детский сад, школу. В основном коммуникация происходит с женщиной», – рассказывает мужчина.

Под Новый год, когда все отдыхают, Олег Дроздов зарабатывает. Но прибыльной профессия Дедушки становится не сразу.

«Когда студент, у которого есть пару выходных и который пошел в ГУМе купил костюм, повесил ватную бороду, – это одна цена. Другая цена, это, конечно, когда к вам приходит человек, у которого дорогая борода из яка. У меня, например, есть расписные костюмы ручной работы, они стоят по тысяче, по полторы тысячи долларов. Если в этом эквиваленте говорить, естественно, эти два человека, не могут работать за одну и ту же цену», – делится мнением о «ценообразовании» в среде Дедов Морозов Олег.

Некоторые взрослые все еще верят в волшебство и в силу мысли. Дед Мороз точно не врет!

«Ко мне приходит много взрослых. Мы общаемся, они держатся за мой посох, которому уже 20 лет, внутренне загадывают желания: эти желания сбываются», – говорит мужчина.

Работа Дедом Морозом, признается Олег, не столько бизнес, сколько занятие для души. Через это, казалось бы, сказочное общение, он тоже проживает праздник.





«Новый год – это система покаяния и очищения. Мы садимся даже за стол и думаем о том, что были, может быть, не самые светлые моменты в этом году, и просим внутренне у самого себя прощения, у своих родных, близких о том, чтобы эти ошибки ушли в сторону. Мы все надеемся на лучшее», – улыбается Олег.