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Каждый месяц не более 0,3% без согласования. С 1 января в Беларуси меняется система регулирования цен
30.12.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Совет Министров
Ключевое новшество — введение ежемесячных пределов изменения отпускных цен производителей:
При повышении отпускных цен в рамках указанных пределов не требуется получать согласование государственного органа.
Постановлением также вводятся:
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Каждый месяц не более 0,3% без согласования. С 1 января в Беларуси меняется система регулирования цен
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