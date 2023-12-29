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Каждый месяц не более 0,3% без согласования. С 1 января в Беларуси меняется система регулирования цен

30.12.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Совет Министров принял постановление № 713(4), которое меняет систему регулирования цен в Беларуси с 1 января 2024 года. То есть это уже четвертая редакция нашумевшего постановления № 713. Как сообщают в правительстве, «постановление принято в рамках выполнения поручений Главы государства, данных на совещании 21 декабря 2023 года». Документ еще не опубликован, но уже известны основные изменения.

Ключевое новшество — введение ежемесячных пределов изменения отпускных цен производителей:

  • в размере не более 0,3% к предыдущему месяцу на потребительские товары, регулируемые постановлением;
  • в размере не более 3,5% к аналогичному месяцу прошлого года на овощи борщевого набора, огурцы, помидоры и яблоки, имеющие сезонный характер продаж.

При повышении отпускных цен в рамках указанных пределов не требуется получать согласование государственного органа.

Постановлением также вводятся:

  • уведомительный принцип установления цен на новые товары вместо действующего разрешительного механизма согласования таких цен;
  • снижение предельных максимальных надбавок импортера до 15% на товары некритического импорта, в достаточном количестве производимые в стране;
  • предельный размер оптовой скидки производителя на уровне не более 15%;
  • ограничение предельного совокупного размера стимулирующих выплат, осуществляемых производителем (поставщиком) в адрес торговых организаций;
  • предоставление возможности торговым организациям напрямую оказывать рекламные услуги поставщикам товаров.
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Совет Министров принял постановление № 713(4), которое меняет систему регулирования цен в Беларуси с 1 января 2024 года. То есть это уже четвертая редакция нашумевшего...
 
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