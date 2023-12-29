Каждый месяц не более 0,3% без согласования. С 1 января в Беларуси меняется система регулирования цен

Источник материала: ProBusiness





Совет Министров принял постановление № 713(4), которое меняет систему регулирования цен в Беларуси с 1 января 2024 года. То есть это уже четвертая редакция нашумевшего постановления № 713 . Как сообщают в правительстве, «постановление принято в рамках выполнения поручений Главы государства, данных на совещании 21 декабря 2023 года ». Документ еще не опубликован, но уже известны основные изменения.

Ключевое новшество — введение ежемесячных пределов изменения отпускных цен производителей:

в размере не более 0,3% к предыдущему месяцу на потребительские товары, регулируемые постановлением;

в размере не более 3,5% к аналогичному месяцу прошлого года на овощи борщевого набора, огурцы, помидоры и яблоки, имеющие сезонный характер продаж.

При повышении отпускных цен в рамках указанных пределов не требуется получать согласование государственного органа.

Постановлением также вводятся: