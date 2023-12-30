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Лукашенко посетил торговый дом белорусских товаров
30.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил первый
Одна из визитных карточек Брестской области – мебельное производство. Местное предприятие – крупнейшее в стране. Президент оценил новинки и поручил переходить на белорусские материалы.
Президент не просто проверил ассортимент в фирменных магазинах, но и проинспектировал работу предприятий. Гродненский стеклозавод еще несколько лет назад был под угрозой закрытия. Сохранить предприятие поручил белорусский лидер. Теперь заказов здесь много. В этом году произвели и продали три миллиона изделий.
Торговый центр появился на месте долгостроя. Его не завершил иранский инвестор. Превратить объект в дом для белорусских товаров поручил президент.
Первый национальный торговый дом может стать не единственным. Президент уверен: такой формат будет востребован и в России.
«В Питере почему бы не построить такое здание и завезти товар? В Москве, Смоленске, Брянске, Пскове... Рядом совсем. Мы могли бы размещать там свои товары и продавать. Россияне ведь не против, особенно в Петербурге, люди идут навстречу. Вывози свой товар и продавай. Люди на белорусское хорошо реагируют», – заявил Александр Лукашенко.
В Минске же торговый центр планируют внести в туристические маршруты. Здесь можно будет не только купить сувениры, но и пообедать по-белорусски. Александр Лукашенко, например, оценил блинчики, а вот драники пообещал научить готовить.
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Президент не просто проверил ассортимент в фирменных магазинах, но и проинспектировал работу предприятий.
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