Лукашенко посетил торговый дом белорусских товаров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил первый национальный торговый дом . В нем представлены ведущие белорусские бренды из всех регионов. Построили центр по поручению главы государства. Он же стал первым покупателем, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.



Время подарков наступило. В предновогоднем маршруте белорусов теперь появился еще один пункт. Здесь можно прогуляться по Гродно, затем оказаться в Витебске. Это концепция центра – магазины разместили не по видам товаров. У каждого региона свои торговые площади.

Одна из визитных карточек Брестской области – мебельное производство. Местное предприятие – крупнейшее в стране. Президент оценил новинки и поручил переходить на белорусские материалы.

«Меня интересует, чтобы было свое. Ткани, кожа, дерево – это наше. Мы можем это делать? Если мы можем, почему не производить? Это новые рабочие места. Это новая продукция», – рассказал Александр Лукашенко.

Президент не просто проверил ассортимент в фирменных магазинах, но и проинспектировал работу предприятий. Гродненский стеклозавод еще несколько лет назад был под угрозой закрытия. Сохранить предприятие поручил белорусский лидер. Теперь заказов здесь много. В этом году произвели и продали три миллиона изделий.

«Если у вас на производстве все так, как вы говорите, то спасибо вам. Вы сохранили завод», – отметил Александр Лукашенко.

Торговый центр появился на месте долгостроя. Его не завершил иранский инвестор. Превратить объект в дом для белорусских товаров поручил президент.

«Меня меньше всего волновала торговля. Меня волновало то, чтобы наши регионы были здесь представлены, чтобы они не плакали, что их в Минск не пускают, торговать невозможно, товар продавать невозможно. Продавайте. Если вы хотите завоевать свой рынок и никому не отдавать, то, естественно, надо, чтобы в Беларуси были свои магазины», – отметил Александр Лукашенко.

Первый национальный торговый дом может стать не единственным. Президент уверен: такой формат будет востребован и в России.

«В Питере почему бы не построить такое здание и завезти товар? В Москве, Смоленске, Брянске, Пскове... Рядом совсем. Мы могли бы размещать там свои товары и продавать. Россияне ведь не против, особенно в Петербурге, люди идут навстречу. Вывози свой товар и продавай. Люди на белорусское хорошо реагируют», – заявил Александр Лукашенко.

В Минске же торговый центр планируют внести в туристические маршруты. Здесь можно будет не только купить сувениры, но и пообедать по-белорусски. Александр Лукашенко, например, оценил блинчики, а вот драники пообещал научить готовить.