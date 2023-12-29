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Погода в СНГ: сильный ветер поднимется в Казахстане, потепление пришло в Беларусь
29.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве с утра шел снег, на дорогах небольшая гололедица,
Казахстан
В Казахстане погода показывает характер. Практически по всей республике снежно и скользко, местами дождь. Не обойдется и без метелей. Ветер поднимется до 28 метров в секунду, обещают синоптики. Непогода разбушевалась на западе страны. В некоторых частях Атырау произошли аварийные отключения света. Там электроснабжение восстановлено. А вот в 12 населенных пунктах поблизости еще идут ремонтные работы.
В Актау, это город по соседству, тоже сильный ветер. Он снес новогоднюю елку на площади. Конструкция не выдержала, хотя и была установлена с помощью специальных бетонных блоков и тросов. Порывами сорвало крышу детского сада площадью 40 «квадратов». Обломки кровли упали на припаркованные автомобили. Шесть машин повреждены.
В предновогодние дни в Кыргызстане плюсовая температура. В Бишкеке 11 градусов тепла, но синоптики прогнозируют снег с дождем. Осадки и на перевалах страны.
Беларусь
В Беларуси потеплело. На термометрах до плюс восьми градусов. При этом ветрено, порывы до 14 метров в секунду. Синоптики прогнозируют мокрый снег, туман и гололедицу. Из-за теплой зимы реки на юге страны выходят из берегов. Вода подтапливает все больше подворий. В ее власти уже оказались 56 жилых домов и десятки хозяйственных построек. Сотрудники МЧС помогают местным жителям при необходимости.
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