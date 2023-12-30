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Wildberries идет в Китай, северокорейские хакеры-миллиардеры и очередной иск к OpenAI. Подборка интересных новостей мирового бизнеса за декабрь
30.12.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Читайте дайджест интересных новостей за декабрь 2023 года.
Wildberries выходит в Китай
18 декабря 2023 года основательница крупнейшего в России маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук в
На данный момент на рынок РФ приходится 90% от оборота компании, несмотря на то, что офисы Wildberries открыты в 18 странах. Согласно данным китайского бюро по товарным знакам, Wildberries зарегистрировала свой бренд во всех классах товаров и услуг.
У Google случился эпик фэйл?
11 декабря 2023 года компания Alphabet (владеет Google) проиграла судебный процесс по иску от Epic Games (разработчики популярной игры Fornite). Суть претензий заключается в злоупотреблении монопольным положением Play Market, которое позволяло Google взимать с разработчиков от 15% до 30% комиссии за электронные транзакции внутри сервиса. Все присяжные согласились с тем, что магазин приложений и связанная с ним платежная система Google Play Billing носят антиконкурентный характер. Руководство Epic Games
В ближайшее время суду предстоит определиться каким образом принудить корпорацию Google к обеспечению полной свободы для сторонних магазинов и платежных систем. Стоит отметить, что Epic Games не выдвигала требований по денежной компенсации, так как главной задачей считает полное или частичное освобождение от уплаты комиссионных сборов, что в перспективе сэкономит миллиарды долларов для разработчиков. Ранее компания уже подавала аналогичный иск в отношении Apple с ее App Store, однако суд не нашел существенных доказательств нарушения антимонопольного законодательства.
У OpenAI и Microsoft проблемы с авторским правом
27 декабря 2023 года крупное американское медиа The New York Times
Стоит отметить, что Microsoft уже признавала потенциальные проблемы с авторскими правами из-за своих ИИ продуктов и выразила готовность возместить возможный ущерб. В свою очередь OpenAI заключили соглашение о сотрудничестве с Associated Press и Axel Springer (Politico и Business Insider), однако условия не разглашаются. То же самое попытались сделать с The New York Times, однако переговоры не увенчались успехом.
Криптовалютные потери из-за северокорейских хакеров?
По данным компании De.FI, которая занимается безопасностью в индустрии web3, в 2023 году хакеры украли около 2 миллиардов долларов в криптовалюте в результате десятков кибератак. «Эта сумма, хотя и разбросана по различным инцидентам, подчеркивает постоянные уязвимости и проблемы в экосистеме», —
Среди крупнейших краж в этом году следует выделить взломы Euler Finance на 200 миллионов долларов, Multichain (126 миллионов долларов), BonqDAO (120 миллионов долларов), Poloniex (114 миллионов долларов), и Atomic Wallet (100 миллионов долларов). Интересно, что почти половину краж относят к деятельности правительственных хакеров Северной Кореи, известных как Lazarus Group, которые в только 2022 году принесли Пхеньяну около $ 1,7 миллиарда (при общем объеме краж в $ 3,8 миллиарда).
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Wildberries идет в Китай, северокорейские хакеры-миллиардеры и очередной иск к OpenAI. Подборка интересных новостей мирового бизнеса за декабрь
«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Читайте дайджест интересных новостей за декабрь 2023 года.
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