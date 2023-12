Wildberries идет в Китай, северокорейские хакеры-миллиардеры и очередной иск к OpenAI. Подборка интересных новостей мирового бизнеса за декабрь

Источник материала: ProBusiness





«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Читайте дайджест интересных новостей за декабрь 2023 года.

Wildberries выходит в Китай

18 декабря 2023 года основательница крупнейшего в России маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью РБК объявила о выходе компании на китайский рынок: «Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая — они будут напрямую поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия». По словам предпринимательницы, «Россия продолжит оставаться целевым рынком компании, чтобы содействовать становлению малого предпринимательства в стране».



Фото: Владислав Шатило / РБК

На данный момент на рынок РФ приходится 90% от оборота компании, несмотря на то, что офисы Wildberries открыты в 18 странах. Согласно данным китайского бюро по товарным знакам, Wildberries зарегистрировала свой бренд во всех классах товаров и услуг.

У Google случился эпик фэйл?

11 декабря 2023 года компания Alphabet (владеет Google) проиграла судебный процесс по иску от Epic Games (разработчики популярной игры Fornite). Суть претензий заключается в злоупотреблении монопольным положением Play Market, которое позволяло Google взимать с разработчиков от 15% до 30% комиссии за электронные транзакции внутри сервиса. Все присяжные согласились с тем, что магазин приложений и связанная с ним платежная система Google Play Billing носят антиконкурентный характер. Руководство Epic Games назвало вердикт присяжных «победой для всех разработчиков приложений и пользователей». В свою очередь Google заявил о намерении обжаловать решение суда.



Фото: Spencer Platt / Getty Images

В ближайшее время суду предстоит определиться каким образом принудить корпорацию Google к обеспечению полной свободы для сторонних магазинов и платежных систем. Стоит отметить, что Epic Games не выдвигала требований по денежной компенсации, так как главной задачей считает полное или частичное освобождение от уплаты комиссионных сборов, что в перспективе сэкономит миллиарды долларов для разработчиков. Ранее компания уже подавала аналогичный иск в отношении Apple с ее App Store, однако суд не нашел существенных доказательств нарушения антимонопольного законодательства.

У OpenAI и Microsoft проблемы с авторским правом

27 декабря 2023 года крупное американское медиа The New York Times подало иск против OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав. Согласно заявлению, компания обвиняет техногигантов в неправомерном использовании своих материалов: «Чат-боты несут большой ущерб их деятельности, так как предоставляют своим пользователям неправомерный доступ к уникальным журналистским работам, тем самым лишая части аудитории». Иск The New York Times не стал первым прецедентом, когда крупная компания обратилась с претензиями к продуктам с ИИ. Ранее с аналогичными претензиями выступил фотографический синдикат Getty Images, который обвинил некоторые нейросети в неправомерном доступе к фотографиям, защищенным авторским правом.



Фото: Rafael Hoyos Weht/Unspl

Стоит отметить, что Microsoft уже признавала потенциальные проблемы с авторскими правами из-за своих ИИ продуктов и выразила готовность возместить возможный ущерб. В свою очередь OpenAI заключили соглашение о сотрудничестве с Associated Press и Axel Springer (Politico и Business Insider), однако условия не разглашаются. То же самое попытались сделать с The New York Times, однако переговоры не увенчались успехом.

Криптовалютные потери из-за северокорейских хакеров?

По данным компании De.FI, которая занимается безопасностью в индустрии web3, в 2023 году хакеры украли около 2 миллиардов долларов в криптовалюте в результате десятков кибератак. «Эта сумма, хотя и разбросана по различным инцидентам, подчеркивает постоянные уязвимости и проблемы в экосистеме», — написала De.Fi в своем отчете. «2023 год стал свидетельством как сохраняющихся уязвимостей, так и успехов, достигнутых в их устранении, даже несмотря на то, что интерес к этой сфере был относительно приглушен продолжающимся медвежьим рынком в первой половине года».



Фото: blog.bushidotoken.net. Использовано в качестве иллюстрации.

Среди крупнейших краж в этом году следует выделить взломы Euler Finance на 200 миллионов долларов, Multichain (126 миллионов долларов), BonqDAO (120 миллионов долларов), Poloniex (114 миллионов долларов), и Atomic Wallet (100 миллионов долларов). Интересно, что почти половину краж относят к деятельности правительственных хакеров Северной Кореи, известных как Lazarus Group, которые в только 2022 году принесли Пхеньяну около $ 1,7 миллиарда (при общем объеме краж в $ 3,8 миллиарда).