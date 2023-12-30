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Скидки для уязвимых категорий граждан продлили в Беларуси
30.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси уязвимые слои населения смогут экономить на покупках. В республике продлили соглашение о скидках на продукты для нескольких категорий граждан. Выгодно купить все необходимое смогут пенсионеры, инвалиды, многодетные и неполные семьи, передает телеканал «МИР 24».
Специальная дисконтная карта предоставляет скидку в 10% на товары первой необходимости. Такие, как хлеб, мясо, молочные и другие продукты. Производитель может быть любой. Социальная скидка не распространяется на акционные товары. В соглашении участвуют крупные торговые сети.
Максимальная сумма, которую можно потратить в месяц, составляет 367 белорусских или 10,5 тыс. российских рублей.
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Выгодно купить все необходимое смогут пенсионеры, инвалиды, многодетные и неполные семьи.
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