Скидки для уязвимых категорий граждан продлили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси уязвимые слои населения смогут экономить на покупках. В республике продлили соглашение о скидках на продукты для нескольких категорий граждан. Выгодно купить все необходимое смогут пенсионеры, инвалиды, многодетные и неполные семьи, передает телеканал «МИР 24».

«Эта мера приобрела народную популярность. Более двух миллионов карточек выдано, помощь оказана социальным слоям населения более чем на 45 миллионов рублей. Нам удалось договориться с 14 торговыми организациями и продлить соглашение на 2024 год в таком же формате», – рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

Специальная дисконтная карта предоставляет скидку в 10% на товары первой необходимости. Такие, как хлеб, мясо, молочные и другие продукты. Производитель может быть любой. Социальная скидка не распространяется на акционные товары. В соглашении участвуют крупные торговые сети.

Максимальная сумма, которую можно потратить в месяц, составляет 367 белорусских или 10,5 тыс. российских рублей.