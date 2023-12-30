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Скидки для уязвимых категорий граждан продлили в Беларуси

30.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Скидки для уязвимых категорий граждан продлили в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси уязвимые слои населения смогут экономить на покупках. В республике продлили соглашение о скидках на продукты для нескольких категорий граждан. Выгодно купить все необходимое смогут пенсионеры, инвалиды, многодетные и неполные семьи, передает телеканал «МИР 24».

«Эта мера приобрела народную популярность. Более двух миллионов карточек выдано, помощь оказана социальным слоям населения более чем на 45 миллионов рублей. Нам удалось договориться с 14 торговыми организациями и продлить соглашение на 2024 год в таком же формате», – рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

Специальная дисконтная карта предоставляет скидку в 10% на товары первой необходимости. Такие, как хлеб, мясо, молочные и другие продукты. Производитель может быть любой. Социальная скидка не распространяется на акционные товары. В соглашении участвуют крупные торговые сети.

Максимальная сумма, которую можно потратить в месяц, составляет 367 белорусских или 10,5 тыс. российских рублей.



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Выгодно купить все необходимое смогут пенсионеры, инвалиды, многодетные и неполные семьи.
 
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