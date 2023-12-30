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Лукашенко призвал по-дружески поделиться яйцами с Россией
30.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Поделиться куриными яйцами с Россией призвал Александр Лукашенко. Президент Беларуси посетил первый национальный торговый дом в Минске и пообщался с представителями одной из птицефабрик, передает телеканал «МИР 24».
«Куры есть? А яйца?» – поинтересовался президент у представителей птицефабрики. Получив утвердительный ответ, глава государства добавил: «Надо Путину перекинуть эти яйца. Пусть покупают».
Во время неформального саммита СНГ, который прошел 26 декабря в Санкт-Петербурге, Александр Лукашенко заявил, что в республике достигнут высокий уровень самообеспечения продуктами питания. После этого
По данным Росстата, в России цены на яйца выросли в полтора раза с начала года. Глава Центробанка
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Президент Беларуси посетил первый национальный торговый дом в Минске и пообщался с представителями одной из птицефабрик.
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