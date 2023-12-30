Лукашенко призвал по-дружески поделиться яйцами с Россией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поделиться куриными яйцами с Россией призвал Александр Лукашенко. Президент Беларуси посетил первый национальный торговый дом в Минске и пообщался с представителями одной из птицефабрик, передает телеканал «МИР 24».

«Куры есть? А яйца?» – поинтересовался президент у представителей птицефабрики. Получив утвердительный ответ, глава государства добавил: «Надо Путину перекинуть эти яйца. Пусть покупают».

Во время неформального саммита СНГ, который прошел 26 декабря в Санкт-Петербурге, Александр Лукашенко заявил, что в республике достигнут высокий уровень самообеспечения продуктами питания. После этого Владимир Путин в шутку попросил его о помощи .