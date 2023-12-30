Несколько регионов подтопило из-за резкого потепления в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На юге Беларуси наблюдается резкое потепление. В канун Нового года там начались паводки . Подтоплены частные дома. От аномального тепла страдают и животные. Звери и насекомые прерывают зимнюю спячку, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Подтопления дворов для Гомельского региона явление обычное, но не в декабре. К такому местные жители готовы не были.



«У нас такого раньше никогда не было. Где-то до сюда максимум было воды. А сейчас до ступеньки доходит. Половина моей руки в воде. И все это потом брякнет, отслаивается. Мебель стоит на кирпичах специальных», – говорят жители.



Все из-за быстрого таяния снега и обильных осадков. Талые и грунтовые воды сначала добрались до сараев и бань, а после пришли в дома.



Осенние запасы теперь плавают в погребе. Спасенные соленья заняли столы в доме.



«Там у нас картошка стояла, нам пришлось сейчас всю достать, поскольку там все в воде, она начала вся вымокать», – отметил юноша.



Если есть насос, специалисты советуют справляться своими силами. Если нет –вызывать коммунальные службы. На помощь готовы выехать и спасатели МЧС. Заявки о подтоплениях поступают в службу 115. Ситуация под контролем экстренных служб. Подключились и экологи.



Синоптики говорят о резком потеплении. Именно юг и юго-запад Беларуси больше реагирует на плюсовую температуру, что отражается на местной флоре. Она, по мнению специалистов, испытывает стресс.



«Если будет идти сезон вегетационный с осени и не заканчиваться, тогда просто растения окажутся в биоритмическом ступоре. Они будут дальше развиваться, вегетировать. Не ко времени будут запускать ростовые механизмы, будут включаться необычные и непонятные явления, как генеративные всякие процессы, а для любого живого нужен покой обязательно», – объяснил заведующий лабораторией Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси Виктор Демьянчик.



Зима повторяет сценарий прошлого года. Природа вновь просыпается, но не по сезону.

«Для Бреста, для Кобрина, для Пинска совершенно необычное явление, что пробудились летучие мыши. Они начинают пищать, летать. Это как раз-таки отклик на длительное потепление. Пробудились не только летучие мыши, но и более мелкие животные, такие как слизни, дождевые черви. Дождевые черви включились в работу, как и обычно они делают это ранней или средней весной, или в летний период», – отметил Виктор Демьянчик.

Главная причина аномальной зимы в Беларуси – быстро меняющийся климат на планете. Поэтому гидрологическую обстановку специалисты мониторить продолжат.