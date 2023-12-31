Новая система регулирования цен, правильный голос для переговоров и секреты инвестиций: новости бизнеса за 25-31 декабря 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Нехватка видеокарт, миграция водителей и рекорды франчайзеров. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Последняя неделя года была временем подведения итогов. Вы узнали, что в 2023-м случилось с криптоиндустрией , с IT-отраслью , со сферой автоперевозок , с гостиничным бизнесом и с рынком франшиз .

А еще мы собрали в одном тексте все главные события года, которые влияли на бизнес.

Кроме того, стало известно, что в Беларуси с 1 января поднимется базовая величина , изменится система регулирования цен, а также с «наличкой» надо будет работать по-другому .

Полезное для бизнеса

Бизнесмен рассказал нам, как правильно выбрать проект для инвестиций , а тренер по технике речи и ораторскому искусству — как подготовить свой голос к важным переговорам или выступлению.

Также нам удалось разрешить вечную дилемму в бизнесе — продавать или не продавать РОПу (ответ здесь , только тсс…).

И в последний рабочий день года мы собрали интересные новости мирового бизнеса за декабрь.

Истории бизнеса