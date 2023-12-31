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Новая система регулирования цен, правильный голос для переговоров и секреты инвестиций: новости бизнеса за 25-31 декабря 2023 года
31.12.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Нехватка видеокарт, миграция водителей и рекорды франчайзеров. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Последняя неделя года была временем подведения итогов. Вы узнали, что в 2023-м случилось
А еще мы собрали в
Кроме того, стало известно, что в Беларуси с 1 января
Полезное для бизнеса
Бизнесмен рассказал нам,
Также нам удалось разрешить вечную дилемму в бизнесе — продавать или не продавать РОПу (ответ
И в последний рабочий день года мы
Истории бизнеса
Ученый, балерина, студентка, строитель, юрист, фотограф, заядлый геймер… Что может объединят таких разных людей? Желание работать на себя и создавать что-то полезное. Пример этих людей показывает, что создать успешный бизнес может каждый.
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Новая система регулирования цен, правильный голос для переговоров и секреты инвестиций: новости бизнеса за 25-31 декабря 2023 года
Нехватка видеокарт, миграция водителей и рекорды франчайзеров. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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