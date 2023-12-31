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Новая система регулирования цен, правильный голос для переговоров и секреты инвестиций: новости бизнеса за 25-31 декабря 2023 года

31.12.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Нехватка видеокарт, миграция водителей и рекорды франчайзеров. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Последняя неделя года была временем подведения итогов. Вы узнали, что в 2023-м случилось с криптоиндустрией, с IT-отраслью, со сферой автоперевозок, с гостиничным бизнесом и с рынком франшиз.

А еще мы собрали в одном тексте все главные события года, которые влияли на бизнес.

Кроме того, стало известно, что в Беларуси с 1 января поднимется базовая величина, изменится система регулирования цен, а также с «наличкой» надо будет работать по-другому.

Полезное для бизнеса

Бизнесмен рассказал нам, как правильно выбрать проект для инвестиций, а тренер по технике речи и ораторскому искусству — как подготовить свой голос к важным переговорам или выступлению.

Также нам удалось разрешить вечную дилемму в бизнесе — продавать или не продавать РОПу (ответ здесь, только тсс…).

И в последний рабочий день года мы собрали интересные новости мирового бизнеса за декабрь.

Истории бизнеса

Ученый, балерина, студентка, строитель, юрист, фотограф, заядлый геймер… Что может объединят таких разных людей? Желание работать на себя и создавать что-то полезное. Пример этих людей показывает, что создать успешный бизнес может каждый. Читайте 10 самых популярных и мотивирующих историй о предпринимателях, которые мы опубликовали в 2023 году.

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Нехватка видеокарт, миграция водителей и рекорды франчайзеров. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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