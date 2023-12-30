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Какая погода ожидает жителей Содружества в первые дни нового года?
30.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
До Нового года осталось всего два дня, и
Северный Кавказ
Казахстан
Азербайджан
В Баку новогодние ночи, как правило, сопровождаются легким ветром. Других капризов погоды синоптики давно не наблюдали. Вот и в этот раз пообещали вполне подходящие для прогулок по ночной столице плюс шесть. Первые дни января тоже будут теплыми. Так днем 1 и 2 января воздух прогреется до плюс 12. Те, кто хочет полюбоваться заснеженными пейзажами в Новый год, могут провести его на горнолыжных курортах.
Молдова
Жителей Молдовы ожидает самая теплая новогодняя ночь за последние 40 лет. Днем 31 декабря в республике будет плюс 11, а в ночь на 1 января синоптики обещают до пяти градусов тепла.
Зима обманула растения, они почувствовали тепло и начинают распускаться. Так, на кустах сирени набухают почки. Ботаники говорят, что после наступления заморозков они отпадут, и само растение не пострадает. Так как зимы в Молдове обычно с плюсовой температурой, то и растения уже приспособились и даже готовы к внезапному похолоданию.
Первые дни 2024-го также окажутся теплыми. Столбики термометров покажут до восемь градусов тепла в дневное время и от нуля до плюс четырех в ночное. Снега вплоть Старого Нового года в Молдове не ожидается.
Армения
Чем ближе к Новому году, тем выше столбики термометров. По всей Армении плюс десять градусов. Это самая теплая зима за последние несколько лет. В новогоднюю ночь столбики термометров опустятся до минус двух. В начале января в столице будет сухо, дожди, говорят синоптики, маловероятны. Снега жители Еревана не дождутся к Новому году. Его ожидают лишь на севере страны. Каникулы в Армении продлятся до 3 января. Из-за теплой погоды в этом году вместо снегоходов популярны квадроциклы.
Кыргызстан
Таджикистан
В столице Таджикистана и намека нет на зимний мороз. Встречать Новый 2024 год таджикистанцы будут без долгожданного снега. По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь в Душанбе без осадков, переменная облачность и плюс один. К слову, за эту зиму в столице снег шел всего один раз. Теплые и солнечные – такими синоптики прогнозируют и первые дни января в Таджикистане. Отдыхать на праздники таджикистанцы будут только первого числа. В этот день днем ожидается до 12 градусов тепла. В первый рабочий день 2 января погода будет больше похожа на весеннюю – днем воздух прогреется до плюс 18.
Беларусь
Новогоднюю ночь белорусы встретят с дождем и мокрым снегом. При этом температура будет колебаться от минус двух на севере до плюс пяти на юге страны. 2024-й начнется с небольшого потепления. Первого января градусники покажут плюс шесть. Во время прогулок стоит быть осторожными – в прогнозе туман и гололедица, а уже через несколько дней после праздника в Беларусь придут ночные заморозки.
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В Москве 1 января ожидается гололедица, термометры покажут минус пять градусов.
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