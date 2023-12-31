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Безвизовый режим: зачем граждане Литвы едут в Беларусь?
31.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь продлевает
Янина и Илья Былинские едут к сыну. Супруги с 90-х живут в Литве, а их сын сейчас работает в Минске хирургом. В этом году подарок под Новый год для них – это поездка в Беларусь без сложностей.
«Я сейчас могу ехать, сына увидеть. А так пару лет не выезжали, и я не видела его. Он не может приехать, что плохо», – рассказала жительница Литвы Янина Былинская.
Для поездки по «безвизу» гражданам Литвы, Латвии и Польши нужен только паспорт и медстраховка, а для водителей еще и «зеленая карта» на машину. Больше всего гостей летом, на длинных выходных и на праздниках. Приезжают за медицинскими услугами, на шопинг или просто посмотреть страну.
90 дней в год – столько можно пробыть в Беларуси без визы. Просьбы продлить режим и в 2024 году правительство начало получать уже в сентябре.
На границе в предпраздничные дни аншлаг. Очереди растянулись на километры. Люди проводят в фурах, легковых машинах и автобусах от десяти до 40 часов.
Больше всего машин на границе было перед католическим Рождеством, но и теперь продолжает скапливаться очередь.
По информации погранслужбы Беларуси, причина очередей – неритмичная работа литовских коллег. Скорость пропуска грузовых автомобилей – около трех машин в час, легковых – до десяти.
В предпраздничные дни Беларусь уже приняла в два раза больше машин, чем обычно. На границе увеличили количество смен контрольных служб.
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В предпраздничные дни Беларусь уже приняла в два раза больше машин, чем обычно.
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