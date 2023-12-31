Безвизовый режим: зачем граждане Литвы едут в Беларусь?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь продлевает безвизовый въезд для граждан Литвы, Латвии и Польши на весь следующий год. Это предложение правительства поддержал Александр Лукашенко. Больше всего гостей – из Литвы, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Янина и Илья Былинские едут к сыну. Супруги с 90-х живут в Литве, а их сын сейчас работает в Минске хирургом. В этом году подарок под Новый год для них – это поездка в Беларусь без сложностей.

«Раньше визы были, а сейчас визы не надо», – рассказал житель Литвы Илья Былинский.

«Я сейчас могу ехать, сына увидеть. А так пару лет не выезжали, и я не видела его. Он не может приехать, что плохо», – рассказала жительница Литвы Янина Былинская.

Для поездки по «безвизу» гражданам Литвы, Латвии и Польши нужен только паспорт и медстраховка, а для водителей еще и «зеленая карта» на машину. Больше всего гостей летом, на длинных выходных и на праздниках. Приезжают за медицинскими услугами, на шопинг или просто посмотреть страну.

«Мы в Минск. Это наше решение с семьей увидеть город, увидеть ваши белорусские традиции, обычаи, посмотреть на красивую елку рождественскую, детишек свозить в аквапарк», – рассказала жительница Литвы Нина.

90 дней в год – столько можно пробыть в Беларуси без визы. Просьбы продлить режим и в 2024 году правительство начало получать уже в сентябре.

«С начала года более 411 тысяч жителей Евросоюза посетили Беларусь без виз. Из них около 240 тысяч пересекли границу на участке Сморгонской пограничной группы в функционирующих пунктах пропуска «Котловка» и «Каменный Лог»», – отметила официальный представитель Сморгонской пограничной группы Илон Зубкова.

На границе в предпраздничные дни аншлаг. Очереди растянулись на километры. Люди проводят в фурах, легковых машинах и автобусах от десяти до 40 часов.

«Много машин очень, мы с трех часов дня стояли – сутки почти. Тяжело ужасно, хочется домой попасть быстрее», – рассказала жительница Беларуси Екатерина.

Больше всего машин на границе было перед католическим Рождеством, но и теперь продолжает скапливаться очередь.

«Медленно движется, потому что в красный канал идут с Tax free, все отмечают. У них у всех Tax free очень большие, медленно оформляют. Соответственно, медленно проходят очередь. Я сам стоял 41 час», – рассказал житель Беларуси Игорь.

По информации погранслужбы Беларуси, причина очередей – неритмичная работа литовских коллег. Скорость пропуска грузовых автомобилей – около трех машин в час, легковых – до десяти.



«Определенное время они задерживают данное транспортное средство в пункте пропуска, либо поздно приступают к оформлению. Собирается очередь внутри пункта пропуска, очередь в очереди, назовем это так. В определенное время по чьей-то команде нам в пункт пропуска направляется, если возьмем автобусы, группа автобусов из трех рейсовых, предположим, и из трех-четырех заказных», – отметил сотрудник отделения пограничного контроля «Каменный Лог» Владислав Жигало.

В предпраздничные дни Беларусь уже приняла в два раза больше машин, чем обычно. На границе увеличили количество смен контрольных служб.