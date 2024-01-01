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Масштабные массовые гуляния прошли в новогоднюю ночь в Беларуси

01.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Масштабные массовые гуляния прошли в новогоднюю ночь в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь встретила Новый год ярко. Во всех городах страны прошли массовые гуляния. Самые масштабные развернулись в Минске, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

На площадке у Дворца спорта развернулись самые масштабные гуляния. Не обошлось и без дождя. Но минчан это не смутило – в центре столицы собрались сотни человек. Настроение у всех было праздничное. Отмечали здесь целыми семьями. Немало было и гостей столицы. Праздничный стол можно было собрать и на огромном фудкорте. Запах шашлыка, выпечки и теплых напитков заполнил весь центр города.

«Мы приехали из Великого Новгорода, это родина России, наш город самый-самый древний. Нас пригласили в Минск. Супер! Всем привет, радости и улыбки!» – поздравил россиянин.

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«Шашлычок очень вкусный, правда, супер, плов я здесь все время беру на всех ярмарках, я его обожаю!» – поделилась гостья праздника.

«Мы из Узбекистана. С друзьями учимся в БНТУ, третий курс. Пришли сюда погулять», – рассказал студент.

«Я пришла с семьей, с мужем, с дочкой, с двоюродным братом, с его семьей. Мы решили этот Новый год встретить в столице. Это здорово, незабываемо, атмосфера праздника и уюта, нам очень все нравится», – сказала жительница Беларуси.

Центр города был наполнен музыкой. Здесь звучали хиты 90-х и 2000-х. Танцевать можно было до самого утра. В 15 минутах ходьбы отсюда – на Октябрьской площади – главная елка страны. Там можно было встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Традиционно минчане запускали фейерверки возле своих домов. Так что даже в спальных районах было шумно и бессонно. Гуляли без преувеличения все. По городу организовали 19 праздничных площадок.



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Теги: Минск
 
 
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На площадке у Дворца спорта в Минске развернулось самое многолюдное празднование.
 
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