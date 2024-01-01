Масштабные массовые гуляния прошли в новогоднюю ночь в Беларуси

«Мы из Узбекистана. С друзьями учимся в БНТУ, третий курс. Пришли сюда погулять», – рассказал студент.

«Я пришла с семьей, с мужем, с дочкой, с двоюродным братом, с его семьей. Мы решили этот Новый год встретить в столице. Это здорово, незабываемо, атмосфера праздника и уюта, нам очень все нравится», – сказала жительница Беларуси.

Центр города был наполнен музыкой. Здесь звучали хиты 90-х и 2000-х. Танцевать можно было до самого утра. В 15 минутах ходьбы отсюда – на Октябрьской площади – главная елка страны. Там можно было встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Традиционно минчане запускали фейерверки возле своих домов. Так что даже в спальных районах было шумно и бессонно. Гуляли без преувеличения все. По городу организовали 19 праздничных площадок.