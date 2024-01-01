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Масштабные массовые гуляния прошли в новогоднюю ночь в Беларуси
01.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь встретила Новый год ярко. Во всех городах страны прошли массовые гуляния. Самые масштабные развернулись в Минске, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
На площадке у Дворца спорта развернулись самые масштабные гуляния. Не обошлось и без дождя. Но минчан это не смутило – в центре столицы собрались сотни человек. Настроение у всех было праздничное. Отмечали здесь целыми семьями. Немало было и гостей столицы. Праздничный стол можно было собрать и на огромном фудкорте. Запах шашлыка, выпечки и теплых напитков заполнил весь центр города.
«Мы приехали из Великого Новгорода, это родина России, наш город самый-самый древний. Нас пригласили в Минск. Супер! Всем привет, радости и улыбки!» – поздравил россиянин.
«Мы из Узбекистана. С друзьями учимся в БНТУ, третий курс. Пришли сюда погулять», – рассказал студент.
«Я пришла с семьей, с мужем, с дочкой, с двоюродным братом, с его семьей. Мы решили этот Новый год встретить в столице. Это здорово, незабываемо, атмосфера праздника и уюта, нам очень все нравится», – сказала жительница Беларуси.
Центр города был наполнен музыкой. Здесь звучали хиты 90-х и 2000-х. Танцевать можно было до самого утра. В 15 минутах ходьбы отсюда – на Октябрьской площади – главная елка страны. Там можно было встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Традиционно минчане запускали фейерверки возле своих домов. Так что даже в спальных районах было шумно и бессонно. Гуляли без преувеличения все. По городу организовали 19 праздничных площадок.
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На площадке у Дворца спорта в Минске развернулось самое многолюдное празднование.
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