Дополнительный выходной и рост «минималки»: что изменится с 1 января в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дополнительный выходной, рост минимальной зарплаты и коммунальных платежей: 2024-й в Беларуси начался с экономических новшеств. Вступили в силу изменения Трудового кодекса. Ожидаются корректировки и в налоговой сфере. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В Беларуси на 13% выросла минимальная зарплата. Теперь она равна 626 рублям (почти 18 тысяч российских). Выросла и базовая ставка. А значит, зарплаты бюджетников пойдут вверх. Ожидается и подорожание «коммуналки».