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Дополнительный выходной и рост «минималки»: что изменится с 1 января в Беларуси?
01.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дополнительный выходной, рост минимальной зарплаты и коммунальных платежей: 2024-й в Беларуси начался с экономических новшеств. Вступили в силу изменения Трудового кодекса. Ожидаются корректировки и в налоговой сфере. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
В Беларуси на 13% выросла минимальная зарплата. Теперь она равна 626 рублям (почти 18 тысяч российских). Выросла и базовая ставка. А значит, зарплаты бюджетников пойдут вверх. Ожидается и подорожание «коммуналки».
Появится понятие «гибридной» работы. Можно будет чередовать и удаленку, и офисные будни. Повысили и минимальный страховой стаж. Вместо 19 лет – 19 с половиной. Эти цифры учитывают при выплате трудовой пенсии. Если стаж меньше, оформляют социальную, но она намного ниже трудовой.
Одно из обсуждаемых новшеств Беларуси – принятие налога для богатых. Коснется он тех, кто получает больше 200 тысяч рублей в год (почти 5 млн 800 тыс. российских). Им придется заплатить подоходный не 13%, а 25%.
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В стране вступили в силу изменения Трудового кодекса. Ожидаются корректировки и в налоговой сфере.
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