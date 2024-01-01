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Традиционный забег трезвости провели в Минске
01.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошел забег трезвости. В символической акции приняли участие несколько сотен активных жителей Беларуси. Победителей нет – все бежали за идею и ради хорошего самочувствия. Присоединилась и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
«Это дает адреналина гораздо больше, чем шампанское. Очень много энергии, очень много драйва, очень много силы. Это супер! Для меня это первый опыт пробежки 1 января», – поделилась своими впечатлениями участница забега трезвости Елена Минич.
Большинство пришли не одни. За компанию прихватили друзей, близких и своих детей. Так создают новые семейные традиции.
Для некоторых – это испытание силы воли, и даже возраст пробежке не помеха. Дистанцию в три километра преодолели за полчаса.
«У нас эмоциональное настроение. Я сама в спорте уже 45 лет. Это эндорфины, молодость, здоровье. Первый раз прийти бывает страшно, но когда попробовал, попал в эту атмосферу кайфа, тебя уже отсюда не вытянуть», – отметила участница забега Нина Коваль.
На градуснике – минус, но многие участники уже привыкли к такой закалке, поэтому сильно не утеплялись, а для настроения надели тематические костюмы. Так, по центру Минска пробежались Деды Морозы, Снегурочки и символы 2024 года.
Участвовали в акции жители не только столицы, но и других городов. В качестве приза – активный старт нового года. Забег трезвости 1 января в Минске проводится уже пятый год подряд.
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В символической акции приняли участие несколько сотен активных жителей столицы. Победителей нет – все бежали за идею и ради хорошего самочувствия.
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