Традиционный забег трезвости провели в Минске

«Это дает адреналина гораздо больше, чем шампанское. Очень много энергии, очень много драйва, очень много силы. Это супер! Для меня это первый опыт пробежки 1 января», – поделилась своими впечатлениями участница забега трезвости Елена Минич.

Большинство пришли не одни. За компанию прихватили друзей, близких и своих детей. Так создают новые семейные традиции.

«Мы уже второй раз бежим в полном составе – всей семьей. Мы встречаем Новый год трезво, поэтому пробег 1 января уже стал для нас традицией», – рассказал житель Беларуси Руслан Куцко.

Для некоторых – это испытание силы воли, и даже возраст пробежке не помеха. Дистанцию в три километра преодолели за полчаса.

«У нас эмоциональное настроение. Я сама в спорте уже 45 лет. Это эндорфины, молодость, здоровье. Первый раз прийти бывает страшно, но когда попробовал, попал в эту атмосферу кайфа, тебя уже отсюда не вытянуть», – отметила участница забега Нина Коваль.

На градуснике – минус, но многие участники уже привыкли к такой закалке, поэтому сильно не утеплялись, а для настроения надели тематические костюмы. Так, по центру Минска пробежались Деды Морозы, Снегурочки и символы 2024 года.

«Я родилась в год Дракона, поэтому максимально пыталась соответствовать образу дракона – характер у меня сильный. Только дракон я не огнедышащий. Скорее, яркий, розовый и няшный», – заявила участница спортивного мероприятия Ольга Моисеева.

Участвовали в акции жители не только столицы, но и других городов. В качестве приза – активный старт нового года. Забег трезвости 1 января в Минске проводится уже пятый год подряд.