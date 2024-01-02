«Настоящий лидер не тот, кто ведет за собой, а тот, за кем люди идут сами». Как стать хорошим тимлидом IT-команды

Источник материала: ProBusiness

Кремниевая долина является одним из самых привлекательных мест для работы многих IT-специалистов. Кто-то считает его недосягаемым, кто-то уже работает в мировой столице IT. Одним из счастливчиков является Антон Букарев, эксперт в области управления командами, технический директор, разработчик с 10-летним стажем. Антон возглавляет и направляет инженерные команды для создания инновационных и масштабируемых цифровых продуктов в Кремниевой долине, в его команде специалисты из более чем 20 стран. Директор по разработке в агентстве цифровых продуктов Scalio поделился с «Про бизнес» секретами, какие специалисты ценятся больше всего, как попасть в «рай для IT-шников» и как тимлидам управлять командами ведущих IT-работников со всех концов света.



Антон Букарев

Директор по разработке в агентстве цифровых продуктов Scalio

Какие IT-специалисты ценятся в Кремниевой долине

— В США сейчас ценятся IT-специалисты, обладающие глубоким пониманием новейших технологий и способные быстро учиться. Специалисты востребованы во всех отраслях экономики, включая технологии, финансы, здравоохранение и образование. Если брать Кремниевую долину, то тут всегда в почете разработчики программного обеспечения, аналитики данных, инженеры-системщики, специалисты по информационной безопасности, специалисты по машинному обучению. При отборе рекрутеры спрашивают скорее про hard skills и soft skills кандидата. Багаж знаний, образование и итоги работы конечно важны, но именно на умения и результаты деятельности обратят внимание в первую очередь.

Умения являются ключевым фактором, при отборе кандидата, поскольку они определяют, насколько хорошо работник может выполнять свои обязанности. IT-специалисты должны обладать широким набором hard skills, включая технические (программирование, анализ данных и инженерия), а также soft skills (общительность и работа в команде). Образование также является важным фактором, поскольку оно дает специалистам базу, необходимую для работы в IT-индустрии. Но корочка ВУЗа не будет гарантией успеха, многие успешные IT-специалисты получили среднее, на первый взгляд, образование. Зато регулярное обучение и совершенствование могут стать значимым плюсом в резюме. IT-индустрия постоянно развивается, поэтому важно, чтобы специалисты постоянно обновляли свои знания, демонстрируя гибкость и результативность Работодатели ищут специалистов, которые могут решать проблемы, создавать инновационные решения и достигать результатов. В целом, IT-специалисты, которые обладают глубокими знаниями и навыками, а также способны эффективно работать в команде и добиваться результатов, будут наиболее востребованы в США.

Если говорить про происхождение IT-специалиста, то для работодателя в США нет большой разницы откуда родом их работник. Наниматели ценят специалистов, обладающих необходимыми навыками и опытом, независимо от их национальности или места происхождения. Однако в некоторых случаях опыт работы в США может быть преимуществом, так как некоторые работодатели ищут специалистов знакомых именно с местной спецификой.

Как попасть в Кремниевую долину

Кремниевая долина является одним из самых желанных мест для работы в мире, особенно для IT-специалистов. Если ты работаешь тут, это уже как признание заслуг, сильная строчка в резюме на будущее и высокий статус. Однако, попасть в Кремниевую долину, может быть совсем непросто. Нужно понимать местные особенности и требования, даже составить резюме лучше в соответствии с местными правилами. Важными будут знание языка и понимание местных культурных особенностей. А еще в США очень ценятся личные связи и рекомендации. Можно развивать сеть контактов с помощью профессиональных связей, кто-то из этих знакомых может своим мнением о вас повлиять на принятие решения о найме. Ну и, разумеется, удача никогда не будет лишней.



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Из личного опыта посоветую не бояться начинать с малого. Малое — первый шаг к большему. Быть настойчивым, результаты не всегда достигаются с первой попытки, да и 100 попыток не предел. Если вы поставили себе цель работать в Кремниевой долине, не забывайте о ней, потеря намеченного пути — потеря времени. Можно разработать план, посмотреть варианты стажировок, работы в удаленном формате или в компаниях, работающих с резидентами Кремниевой долины. Так постепенно, шаг за шагом, можно достичь своей цели. И главное, развивайтесь, постоянно совершенствуйтесь, станьте тем специалистом, которого захотят взять все работодатели мира.

Каково это, быть тимлидом в Кремниевой долине

Тимлиды везде несут ответственность за разработку и реализацию проектов. Они работают с командой разработчиков, чтобы определить цели проекта, создать план, распределить задачи и обеспечить выполнение проекта в срок и в рамках бюджета, порой достаточно строгих. Таким образом от тимлида ожидают, что он будет не только хорошим руководителем, но и грамотным управленцем. Лидер и менеджер в одном лице. Они должны уметь мотивировать и вдохновлять свою команду, а также решать конфликты и разрешать проблемы. Кроме этого, тимлиды должны быть в курсе последних тенденций в области технологий, должны уметь учиться и адаптироваться к изменениям, чтобы оставаться успешными.

Если сравнить профессиональные особенности российских и американских специалистов, то можно увидеть различия. Российские IT-компании, как правило, имеют более иерархический менталитет, чем американские. В российских компаниях довольно часто менеджеры принимают решения, а сотрудники следуют разработанным и утвержденным инструкциям. В американских компаниях сотрудники больше вовлечены в принятие решений и имеют больше свободы действий. В российских IT-компаниях этикет формальнее, чем в американских. У нас сотрудники обычно обращаются друг к другу по имени и отчеству, реже просто по имени. В американских компаниях наоборот, больше распространено обращение по имени. Но, конечно, везде бывают исключения.

Советы начинающим тимлидам: что делать или не делать, чтобы получить стабильные бизнес-результаты

На мой взгляд, в любой профессии очень важно верить в себя. Настоящий лидер команды должен развивать навыки принятия решений, гибкость в адаптации к изменениям и умение эффективно управлять конфликтами. Помните, что в первую очередь вам нужно работать с людьми и, не учитывая личные особенности каждого, будет сложно построить слаженную команду. Целеполагание и стратегическое планирование также играют ключевую роль, а избегание микроменеджмента помогает поддерживать высокий моральный дух и производительность команды. Кроме того, важно постоянно работать над собственным профессиональным развитием как лидера.

Работая с технологиями важно помнить, что в первую очередь их создают люди. Для успешного управления командой и достижения стабильных бизнес-результатов, начинающему тимлиду важно:

— сосредоточиться на открытом общении;

— уметь делегировать задачи и доверять команде;

— поощрять мотивацию и развитие сотрудников.

И будьте примером для коллег, ведь настоящий лидер не тот, кто ведет за собой, а тот, за кем люди идут сами.