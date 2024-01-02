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Живущий у Лукашенко хамелеон Жорик прославился в преддверии года Дракона

02.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уже два с половиной года у президента Беларуси Александра Лукашенко живет хамелеон Жорик. Фото питомца белорусского лидера распространилось в сети 1 января. В посте отмечается, что Жорик очень похож на символ наступившего года – Дракона, передает РИА «Новости».

«Уже 2,5 года у президента дома живет маленький дракончик – хамелеон Жорик!», – говорится в публикации.

Авторы поста отметили, что в преддверии Нового года многие показывали своих питомцев, похожих на символ 2024 года. По китайскому календарю наступивший год будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Известно, что у Лукашенко еще живет шпиц Умка.



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Фото питомца белорусского лидера распространилось в сети. В посте отмечается, что Жорик очень похож на символ наступившего 2024 года.
 
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