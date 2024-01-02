Живущий у Лукашенко хамелеон Жорик прославился в преддверии года Дракона

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уже два с половиной года у президента Беларуси Александра Лукашенко живет хамелеон Жорик. Фото питомца белорусского лидера распространилось в сети 1 января. В посте отмечается, что Жорик очень похож на символ наступившего года – Дракона, передает РИА «Новости» .

«Уже 2,5 года у президента дома живет маленький дракончик – хамелеон Жорик!», – говорится в публикации.

Авторы поста отметили, что в преддверии Нового года многие показывали своих питомцев, похожих на символ 2024 года. По китайскому календарю наступивший год будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Известно, что у Лукашенко еще живет шпиц Умка.