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Живущий у Лукашенко хамелеон Жорик прославился в преддверии года Дракона
02.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уже два с половиной года у президента Беларуси Александра Лукашенко живет хамелеон Жорик. Фото питомца белорусского лидера распространилось в сети 1 января. В посте отмечается, что Жорик очень похож на символ наступившего года – Дракона, передает
Авторы поста отметили, что в преддверии Нового года многие показывали своих питомцев, похожих на символ 2024 года. По китайскому календарю наступивший год будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Известно, что у Лукашенко еще живет шпиц Умка.
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Фото питомца белорусского лидера распространилось в сети. В посте отмечается, что Жорик очень похож на символ наступившего 2024 года.
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