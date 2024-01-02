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Котлеты на 3D-принтере без химических добавок начали печатать в Беларуси

02.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские ученые разработали уникальную технологию печати на 3D-принтере котлет и других мясных продуктов. Она позволяет при производстве продуктов питания не использовать химические добавки.

Специальные смеси для пищевого 3D-принтера разработали специалисты Института мясо-молочной промышленности Научно-практического центра НАН республики по продовольствию. По словам его сотрудницы Ирины Калтович, ученые используют натуральное мясное сырье и никаких красителей, консервантов и стабилизаторов.

«Это не искусственное мясо, не его аналоги, не какие-то растительные добавки. Мы разработали массу разных смесей из натурального мяса. Можно моделировать состав продукта и форму», – сказала Калтович в интервью «Сельской газете».

Специалист подчеркнула, что во всем мире обычно для печати еды на 3D-принтерах вводят химические добавки, чтобы изделие держало форму. Однако политика института Беларуси – «натуральность без всякой химии».

«Аналогов в мировой практике нашим смесям нет», – подчеркнула Калтович.

Ученые предлагают использовать такие принтеры, например, в кафе. Он сможет напечатать из сухих смесей, которые восстанавливаются в воде, из термообработанных эмульсий или же полуфабриката для хозяек любое блюдо.

Калтович также сообщила о разработке учеными веганской колбасы на основе овощей. Она будет производиться только из отечественных натуральных продуктов. Предполагается, что в продаже продукт появится в 2024 году.



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Технологию разработал Институт мясо-молочной промышленности Научно-практического центра НАН республики по продовольствию.
 
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