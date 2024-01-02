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Как провести новогодние каникулы в Минске и кто способствует тому, чтобы они запомнились надолго?

02.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как провести новогодние каникулы в Минске и кто способствует тому, чтобы они запомнились надолго?
 Фото: © МТРК «Мир»

В новогодние праздники город преображается, расцветает яркими гирляндами и становится особенно многолюдным. Сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы погулять по украшенным улицам, попробовать местные сладости и просто отдохнуть. Корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова отправилась в столицу Беларуси узнать все подробности.

Смотрите в этом выпуске программы «Евразия. Регионы»:

  • Как работает первый в СССР стационарный цирк, который приспособлен для показа представлений всех жанров – от водных феерий до грандиозных воздушных шоу? И чем еще он знаменит?
  • Из каких материалов изготавливают елочные игрушки на местной фабрике?
  • Сколько человек работает на кондитерском производстве?
  • И что расскажут сотрудники пошивочного цеха музыкального театра?


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О знаменитом цирке и творческих процессах местных фабрик рассказываем в программе «Евразия. Регионы».
 
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