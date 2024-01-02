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Как провести новогодние каникулы в Минске и кто способствует тому, чтобы они запомнились надолго?
02.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В новогодние праздники город преображается, расцветает яркими гирляндами и становится особенно многолюдным. Сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы погулять по украшенным улицам, попробовать местные сладости и просто отдохнуть. Корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова отправилась в столицу Беларуси узнать все подробности.
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