Как провести новогодние каникулы в Минске и кто способствует тому, чтобы они запомнились надолго?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В новогодние праздники город преображается, расцветает яркими гирляндами и становится особенно многолюдным. Сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы погулять по украшенным улицам, попробовать местные сладости и просто отдохнуть. Корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова отправилась в столицу Беларуси узнать все подробности.

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