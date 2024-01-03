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Родившие в первые минуты 2024 года белоруски получили подарки от Лукашенко

03.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подарки от президента Беларуси Александра Лукашенко вручили белорускам, родившим в первые минуты 2024 года, передает БЕЛТА.

Всего в первые минуты нового года в Беларуси на свет появились трое малышей: по одному в Минске, Минской области и Витебске. Лукашенко по традиции поздравил всех новоиспеченных граждан Беларуси и их мам.

Ранее стало известно, что первого родившегося в 2024 году ребенка в Туркменистане назвали Аркадаг. Мальчик стал третьим ребенком в семье Какагелдиевых. Родители новорожденного получили поздравления и подарки от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В первые минуты нового года в Беларуси на свет появились трое малышей: по одному в Минске, Минской области и Витебске.
 
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