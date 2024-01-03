Родившие в первые минуты 2024 года белоруски получили подарки от Лукашенко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подарки от президента Беларуси Александра Лукашенко вручили белорускам, родившим в первые минуты 2024 года, передает БЕЛТА .

Всего в первые минуты нового года в Беларуси на свет появились трое малышей: по одному в Минске, Минской области и Витебске. Лукашенко по традиции поздравил всех новоиспеченных граждан Беларуси и их мам.